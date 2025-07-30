https://ria.ru/20250730/tramp-2032406703.html

В Японии задали вопрос Трампу после его ультиматума России

В Японии задали вопрос Трампу после его ультиматума России - РИА Новости, 30.07.2025

В Японии задали вопрос Трампу после его ультиматума России

Читатели портала Yahoo News Japan раскритиковали ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России. "Ух ты, Трампу новую методичку подвезли! И что... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:22:00+03:00

2025-07-30T16:22:00+03:00

2025-07-30T16:22:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan раскритиковали ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России. "Ух ты, Трампу новую методичку подвезли! И что теперь, Японии газ импортировать нельзя будет? Веселые деньки нас ожидают", — написал один из комментаторов. "Соединенные Штаты импортируют из России огромное количество удобрений, и прочие товары тоже. Себя Вашингтон милостиво пропустит, или тоже стопроцентным тарифом обложит?" — отметил другой. "Дональд Трамп заявляет, что пострадают те страны, которые торгуют с Россией. Получается, в итоге дополнительные тарифы ударят по гражданам Соединенных Штатов. Очередная попытка запудрить мозги наивной американской общественности", — поделился мнением еще один из пользователей. "Эй-эй, а Японии что делать? Мы импортируем из России природный газ и другие ресурсы. Получается, мы тоже торговые партнеры? Подпадаем под новые санкции? Нас-то за что. Интересно, что предпримет правительство Японии. Мы однозначно подходим под определение "страны, закупающей российскую продукцию", — заключили читатели. Во вторник президент США заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250730/tramp-2032295003.html

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в мире, россия, дональд трамп, сша, япония