В Японии задали вопрос Трампу после его ультиматума России
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan раскритиковали ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России.
"Ух ты, Трампу новую методичку подвезли! И что теперь, Японии газ импортировать нельзя будет? Веселые деньки нас ожидают", — написал один из комментаторов.
"Ух ты, Трампу новую методичку подвезли! И что теперь, Японии газ импортировать нельзя будет? Веселые деньки нас ожидают", — написал один из комментаторов.
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"Соединенные Штаты импортируют из России огромное количество удобрений, и прочие товары тоже. Себя Вашингтон милостиво пропустит, или тоже стопроцентным тарифом обложит?" — отметил другой.
"Дональд Трамп заявляет, что пострадают те страны, которые торгуют с Россией. Получается, в итоге дополнительные тарифы ударят по гражданам Соединенных Штатов. Очередная попытка запудрить мозги наивной американской общественности", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Эй-эй, а Японии что делать? Мы импортируем из России природный газ и другие ресурсы. Получается, мы тоже торговые партнеры? Подпадаем под новые санкции? Нас-то за что. Интересно, что предпримет правительство Японии. Мы однозначно подходим под определение "страны, закупающей российскую продукцию", — заключили читатели.
Во вторник президент США заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое".
"Дональд Трамп заявляет, что пострадают те страны, которые торгуют с Россией. Получается, в итоге дополнительные тарифы ударят по гражданам Соединенных Штатов. Очередная попытка запудрить мозги наивной американской общественности", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Эй-эй, а Японии что делать? Мы импортируем из России природный газ и другие ресурсы. Получается, мы тоже торговые партнеры? Подпадаем под новые санкции? Нас-то за что. Интересно, что предпримет правительство Японии. Мы однозначно подходим под определение "страны, закупающей российскую продукцию", — заключили читатели.
Во вторник президент США заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое".
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