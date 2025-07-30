https://ria.ru/20250730/tramp-2032352322.html

Кремль фиксирует все заявления Трампа по Украине, заявил Песков

Кремль фиксирует все заявления Трампа по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 30.07.2025

Кремль фиксирует все заявления Трампа по Украине, заявил Песков

Кремль фиксирует новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:47:00+03:00

2025-07-30T13:47:00+03:00

2025-07-30T13:49:00+03:00

в мире

украина

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сша

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кремль фиксирует новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое"."Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, готовится ли российская экономика к новым возможным санкциям.Ранее Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня", отметив, что намерен ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине, но не уверен, подействуют ли они на Россию.

https://ria.ru/20250730/ekspert-2032311851.html

украина

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков