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Кремль фиксирует все заявления Трампа по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 30.07.2025
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13:47 30.07.2025 (обновлено: 13:49 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tramp-2032352322.html
Кремль фиксирует все заявления Трампа по Украине, заявил Песков
Кремль фиксирует все заявления Трампа по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 30.07.2025
Кремль фиксирует все заявления Трампа по Украине, заявил Песков
Кремль фиксирует новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:47:00+03:00
2025-07-30T13:49:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кремль фиксирует новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое"."Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, готовится ли российская экономика к новым возможным санкциям.Ранее Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня", отметив, что намерен ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине, но не уверен, подействуют ли они на Россию.
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Кремль фиксирует все заявления Трампа по Украине, заявил Песков

Песков: Кремль фиксирует заявления Трампа по урегулированию ситуации на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кремль фиксирует новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое".
"Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, готовится ли российская экономика к новым возможным санкциям.
Ранее Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня", отметив, что намерен ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине, но не уверен, подействуют ли они на Россию.
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Трамп может расширить поддержку Украины, считает эксперт
Вчера, 11:39
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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