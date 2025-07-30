Трамп сделал новое заявление об украинцах
Трамп заявил, что позволит украинцам оставаться в США до завершения конфликта
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что позволит беженцам из Украины оставаться в США до завершения конфликта. Видео опубликовал корреспондент Foreign Press Алекс Рауфоглу в соцсети X.
"Я думаю, да. Думаю, мы позволим. К нам приехало много людей из Украины, и мы с ними работаем", — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
"Я думаю, да. Думаю, мы позволим. К нам приехало много людей из Украины, и мы с ними работаем", — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
На прошлой неделе депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что Украина не способна предоставить финансовые стимулы или льготы для возвращения граждан из-за границы.
По его словам, чтобы это произошло, стране необходимо поднять зарплаты, сделать доступным жилье, развивать строительную отрасль, социальную сферу и повышать уровень образования.
По его словам, чтобы это произошло, стране необходимо поднять зарплаты, сделать доступным жилье, развивать строительную отрасль, социальную сферу и повышать уровень образования.