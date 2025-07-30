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Трамп сделал новое заявление об украинцах - РИА Новости, 30.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:03 30.07.2025 (обновлено: 19:42 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tramp-2032295003.html
Трамп сделал новое заявление об украинцах
Трамп сделал новое заявление об украинцах - РИА Новости, 30.07.2025
Трамп сделал новое заявление об украинцах
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что позволит беженцам из Украины оставаться в США до завершения конфликта. Видео опубликовал корреспондент Foreign Press РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:03:00+03:00
2025-07-30T19:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что позволит беженцам из Украины оставаться в США до завершения конфликта. Видео опубликовал корреспондент Foreign Press Алекс Рауфоглу в соцсети X."Я думаю, да. Думаю, мы позволим. К нам приехало много людей из Украины, и мы с ними работаем", — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. На прошлой неделе депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что Украина не способна предоставить финансовые стимулы или льготы для возвращения граждан из-за границы. По его словам, чтобы это произошло, стране необходимо поднять зарплаты, сделать доступным жилье, развивать строительную отрасль, социальную сферу и повышать уровень образования.
https://ria.ru/20250730/tramp-2032279354.html
https://ria.ru/20250730/dubinskiy-2032305566.html
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в мире, украина, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США
Трамп сделал новое заявление об украинцах

Трамп заявил, что позволит украинцам оставаться в США до завершения конфликта

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что позволит беженцам из Украины оставаться в США до завершения конфликта. Видео опубликовал корреспондент Foreign Press Алекс Рауфоглу в соцсети X.

"Я думаю, да. Думаю, мы позволим. К нам приехало много людей из Украины, и мы с ними работаем", — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
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На прошлой неделе депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что Украина не способна предоставить финансовые стимулы или льготы для возвращения граждан из-за границы.

По его словам, чтобы это произошло, стране необходимо поднять зарплаты, сделать доступным жилье, развивать строительную отрасль, социальную сферу и повышать уровень образования.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСША
 
 
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