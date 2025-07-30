https://ria.ru/20250730/tramp-2032295003.html

Трамп сделал новое заявление об украинцах

Трамп сделал новое заявление об украинцах - РИА Новости, 30.07.2025

Трамп сделал новое заявление об украинцах

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что позволит беженцам из Украины оставаться в США до завершения конфликта. Видео опубликовал корреспондент Foreign Press РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:03:00+03:00

2025-07-30T10:03:00+03:00

2025-07-30T19:42:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что позволит беженцам из Украины оставаться в США до завершения конфликта. Видео опубликовал корреспондент Foreign Press Алекс Рауфоглу в соцсети X."Я думаю, да. Думаю, мы позволим. К нам приехало много людей из Украины, и мы с ними работаем", — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. На прошлой неделе депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что Украина не способна предоставить финансовые стимулы или льготы для возвращения граждан из-за границы. По его словам, чтобы это произошло, стране необходимо поднять зарплаты, сделать доступным жилье, развивать строительную отрасль, социальную сферу и повышать уровень образования.

https://ria.ru/20250730/tramp-2032279354.html

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в мире, украина, дональд трамп, сша