https://ria.ru/20250730/tramp-2032279354.html

"Через 24 часа". В США забили тревогу из-за заявления Трампа о России

"Через 24 часа". В США забили тревогу из-за заявления Трампа о России - РИА Новости, 30.07.2025

"Через 24 часа". В США забили тревогу из-за заявления Трампа о России

Президент США Дональд Трамп не уверен, что его стратегия в отношении России сработает, пишет New York Times. "Всего через 24 часа после того, как президент... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:51:00+03:00

2025-07-30T08:51:00+03:00

2025-07-30T17:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

дональд трамп

украина

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031984228_0:107:2500:1513_1920x0_80_0_0_e770bac191a05ab945410b8b007cd0e0.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не уверен, что его стратегия в отношении России сработает, пишет New York Times. "Всего через 24 часа после того, как президент Трамп пригрозил России финансовыми санкциями из-за войны на Украине, во вторник он, казалось, не был уверен в том, сработает ли эта стратегия вообще", — указывает издание.В статье отмечается, что глава Белого дома неоднократно угрожал наказать Москву за усиление атак по Украине, но до сих пор не выполнил своих обещаний. Кроме того, издание пишет, что ультиматум Трампа вряд ли изменит отношение главы России к конфликту. "В разгар летнего наступления Путин считает, что он имеет преимущество на поле боя, где резервы Киева истощаются, а Москва добивается успехов", — добавляет NYT. Также газета отмечает, что угроза американского президента ввести дополнительные пошлины на страны, покупающие российскую нефть, затронет Китай, Индию и Турцию и может привести к эскалации торговой войны. Во вторник президент США заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое".

https://ria.ru/20250730/dubinskiy-2032305566.html

https://ria.ru/20250730/tramp-2032295003.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, дональд трамп, украина, сша