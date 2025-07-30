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"Через 24 часа". В США забили тревогу из-за заявления Трампа о России - РИА Новости, 30.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:51 30.07.2025 (обновлено: 17:48 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/tramp-2032279354.html
"Через 24 часа". В США забили тревогу из-за заявления Трампа о России
"Через 24 часа". В США забили тревогу из-за заявления Трампа о России - РИА Новости, 30.07.2025
"Через 24 часа". В США забили тревогу из-за заявления Трампа о России
Президент США Дональд Трамп не уверен, что его стратегия в отношении России сработает, пишет New York Times. "Всего через 24 часа после того, как президент... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:51:00+03:00
2025-07-30T17:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не уверен, что его стратегия в отношении России сработает, пишет New York Times. "Всего через 24 часа после того, как президент Трамп пригрозил России финансовыми санкциями из-за войны на Украине, во вторник он, казалось, не был уверен в том, сработает ли эта стратегия вообще", — указывает издание.В статье отмечается, что глава Белого дома неоднократно угрожал наказать Москву за усиление атак по Украине, но до сих пор не выполнил своих обещаний. Кроме того, издание пишет, что ультиматум Трампа вряд ли изменит отношение главы России к конфликту. "В разгар летнего наступления Путин считает, что он имеет преимущество на поле боя, где резервы Киева истощаются, а Москва добивается успехов", — добавляет NYT. Также газета отмечает, что угроза американского президента ввести дополнительные пошлины на страны, покупающие российскую нефть, затронет Китай, Индию и Турцию и может привести к эскалации торговой войны. Во вторник президент США заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое".
https://ria.ru/20250730/dubinskiy-2032305566.html
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в мире, россия, дональд трамп, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дональд Трамп, Украина, США
"Через 24 часа". В США забили тревогу из-за заявления Трампа о России

NYT: Трамп не уверен, что его стратегия в отношении России сработает

© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не уверен, что его стратегия в отношении России сработает, пишет New York Times.

"Всего через 24 часа после того, как президент Трамп пригрозил России финансовыми санкциями из-за войны на Украине, во вторник он, казалось, не был уверен в том, сработает ли эта стратегия вообще", — указывает издание.
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В статье отмечается, что глава Белого дома неоднократно угрожал наказать Москву за усиление атак по Украине, но до сих пор не выполнил своих обещаний.

Кроме того, издание пишет, что ультиматум Трампа вряд ли изменит отношение главы России к конфликту.

"В разгар летнего наступления Путин считает, что он имеет преимущество на поле боя, где резервы Киева истощаются, а Москва добивается успехов", — добавляет NYT.

Также газета отмечает, что угроза американского президента ввести дополнительные пошлины на страны, покупающие российскую нефть, затронет Китай, Индию и Турцию и может привести к эскалации торговой войны.

Во вторник президент США заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо "что-то другое".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДональд ТрампУкраинаСША
 
 
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