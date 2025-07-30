Рейтинг@Mail.ru
"Это провал": экономист раскрыл, чего ждать России от Трампа - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/tramp-2032261897.html
"Это провал": экономист раскрыл, чего ждать России от Трампа
"Это провал": экономист раскрыл, чего ждать России от Трампа - РИА Новости, 30.07.2025
"Это провал": экономист раскрыл, чего ждать России от Трампа
Ультиматум США в адрес России не сработает, Вашингтону нужно пойти на дипломатию, заявил американский экономист Джеффри Сакс на YouTube. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T04:25:00+03:00
2025-07-30T04:25:00+03:00
в мире
сша
россия
иран
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996546148_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_28119b1b693a523b4bddfc6c674d8fbe.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ультиматум США в адрес России не сработает, Вашингтону нужно пойти на дипломатию, заявил американский экономист Джеффри Сакс на YouTube."Это (ультиматум. — Прим. ред.)провал. Все это просто не сработает. Лучше всего сейчас американскую дипломатию характеризует слово "неадекватная". Вся внешняя политика США при Трампе, Байдене, любом президенте, основана на невероятном военном высокомерии, таком, что они хотят закончить любой конфликт на своих условиях, будь то Россия, Иран, Китай", — сказал он.Профессор добавил, что сейчас происходит отчуждение США от глобального Юга, потому что теперь у других стран есть возможности и желание ответить американским политикам. По его словам, эпоха требований и ультиматумов уже прошла, и ее не вернуть."Их идея состоит в том, что дипломатия не нужна. США делают что хотят и требуют что хотят, а остальные исполняют приказы. Больше не выйдет. Да и сама идея, что Трамп мог закончить украинский конфликт за 24 часа была провальной с самого начала. Он не использовал дипломатию, а только требовал и требовал. В Газе мира нет, с Ираном сделки нет, с Китаем торговой сделки нет. Трамп лишь требует и приказывает, но это ни к чему не приводит", — заключил Сакс.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
https://ria.ru/20250730/ugrozy-2032257495.html
https://ria.ru/20250729/evropa-2032017388.html
сша
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996546148_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_5b1866615c5bb471628e64d26d14f5f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, иран, дональд трамп
В мире, США, Россия, Иран, Дональд Трамп
"Это провал": экономист раскрыл, чего ждать России от Трампа

Экономист Сакс: ультиматум США в адрес России не сработает

© AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп
 Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ультиматум США в адрес России не сработает, Вашингтону нужно пойти на дипломатию, заявил американский экономист Джеффри Сакс на YouTube.
"Это (ультиматум. — Прим. ред.)провал. Все это просто не сработает. Лучше всего сейчас американскую дипломатию характеризует слово "неадекватная". Вся внешняя политика США при Трампе, Байдене, любом президенте, основана на невероятном военном высокомерии, таком, что они хотят закончить любой конфликт на своих условиях, будь то Россия, Иран, Китай", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
"Они просчитались": в США жестко высказались о России после угроз Трампа
03:23
Профессор добавил, что сейчас происходит отчуждение США от глобального Юга, потому что теперь у других стран есть возможности и желание ответить американским политикам. По его словам, эпоха требований и ультиматумов уже прошла, и ее не вернуть.
"Их идея состоит в том, что дипломатия не нужна. США делают что хотят и требуют что хотят, а остальные исполняют приказы. Больше не выйдет. Да и сама идея, что Трамп мог закончить украинский конфликт за 24 часа была провальной с самого начала. Он не использовал дипломатию, а только требовал и требовал. В Газе мира нет, с Ираном сделки нет, с Китаем торговой сделки нет. Трамп лишь требует и приказывает, но это ни к чему не приводит", — заключил Сакс.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Европа получила последнее катарское предупреждение
Вчера, 08:00
 
В миреСШАРоссияИранДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала