https://ria.ru/20250730/tramp-2032261897.html

"Это провал": экономист раскрыл, чего ждать России от Трампа

"Это провал": экономист раскрыл, чего ждать России от Трампа - РИА Новости, 30.07.2025

"Это провал": экономист раскрыл, чего ждать России от Трампа

Ультиматум США в адрес России не сработает, Вашингтону нужно пойти на дипломатию, заявил американский экономист Джеффри Сакс на YouTube. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T04:25:00+03:00

2025-07-30T04:25:00+03:00

2025-07-30T04:25:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ультиматум США в адрес России не сработает, Вашингтону нужно пойти на дипломатию, заявил американский экономист Джеффри Сакс на YouTube."Это (ультиматум. — Прим. ред.)провал. Все это просто не сработает. Лучше всего сейчас американскую дипломатию характеризует слово "неадекватная". Вся внешняя политика США при Трампе, Байдене, любом президенте, основана на невероятном военном высокомерии, таком, что они хотят закончить любой конфликт на своих условиях, будь то Россия, Иран, Китай", — сказал он.Профессор добавил, что сейчас происходит отчуждение США от глобального Юга, потому что теперь у других стран есть возможности и желание ответить американским политикам. По его словам, эпоха требований и ультиматумов уже прошла, и ее не вернуть."Их идея состоит в том, что дипломатия не нужна. США делают что хотят и требуют что хотят, а остальные исполняют приказы. Больше не выйдет. Да и сама идея, что Трамп мог закончить украинский конфликт за 24 часа была провальной с самого начала. Он не использовал дипломатию, а только требовал и требовал. В Газе мира нет, с Ираном сделки нет, с Китаем торговой сделки нет. Трамп лишь требует и приказывает, но это ни к чему не приводит", — заключил Сакс.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.

https://ria.ru/20250730/ugrozy-2032257495.html

https://ria.ru/20250729/evropa-2032017388.html

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в мире, сша, россия, иран, дональд трамп