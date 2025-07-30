https://ria.ru/20250730/tramp-2032253686.html

"Все совсем не так": на Западе раскрыли, что задумал Трамп против России

"Все совсем не так": на Западе раскрыли, что задумал Трамп против России - РИА Новости, 30.07.2025

"Все совсем не так": на Западе раскрыли, что задумал Трамп против России

Перспектива стать членом группы равных в многополярном мире не радует Вашингтон, поэтому США желают оставить позицию гегемона на своих условиях, заявил... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T02:20:00+03:00

2025-07-30T02:20:00+03:00

2025-07-30T02:20:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Перспектива стать членом группы равных в многополярном мире не радует Вашингтон, поэтому США желают оставить позицию гегемона на своих условиях, заявил финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер на YouTube."Большинство заявлений Трампа не более чем псиопы. Он был в Британии, самой воинственной стране на стороне Украины. Духовный центр неоколониального мира — Лондон. И ему нужно было сделать вид, что США все еще находятся в этой системе, что они остались силой неоколониальной империи, хотя на деле все совсем не так", — сказал он.Аналитик отметил, что администрация Трампа признает необходимость многополярного мира, но и просто так сдавать позицию гегемона не желает. По его словам, у Трампа есть собственные планы на новое мироустройство."Трамп есть Трамп. Он не хочет находиться в группе равных: России, Китая, Индии. Он хочет перехватить проект многополярного мира и перекроить его на свой лад <…> Но я бы не стал воспринимать заявления Трампа по Украине всерьез. Единственное, что он может сделать, чтобы изменить ход конфликта — устроить прямое вмешательство США в конфликт, но он не станет этого делать, это никому не нужно", — заключил Крайнер.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.

https://ria.ru/20250729/ukraina-2032235127.html

https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп