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"Все совсем не так": на Западе раскрыли, что задумал Трамп против России - РИА Новости, 30.07.2025
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02:20 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/tramp-2032253686.html
"Все совсем не так": на Западе раскрыли, что задумал Трамп против России
"Все совсем не так": на Западе раскрыли, что задумал Трамп против России - РИА Новости, 30.07.2025
"Все совсем не так": на Западе раскрыли, что задумал Трамп против России
Перспектива стать членом группы равных в многополярном мире не радует Вашингтон, поэтому США желают оставить позицию гегемона на своих условиях, заявил... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T02:20:00+03:00
2025-07-30T02:20:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Перспектива стать членом группы равных в многополярном мире не радует Вашингтон, поэтому США желают оставить позицию гегемона на своих условиях, заявил финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер на YouTube."Большинство заявлений Трампа не более чем псиопы. Он был в Британии, самой воинственной стране на стороне Украины. Духовный центр неоколониального мира — Лондон. И ему нужно было сделать вид, что США все еще находятся в этой системе, что они остались силой неоколониальной империи, хотя на деле все совсем не так", — сказал он.Аналитик отметил, что администрация Трампа признает необходимость многополярного мира, но и просто так сдавать позицию гегемона не желает. По его словам, у Трампа есть собственные планы на новое мироустройство."Трамп есть Трамп. Он не хочет находиться в группе равных: России, Китая, Индии. Он хочет перехватить проект многополярного мира и перекроить его на свой лад &lt;…&gt; Но я бы не стал воспринимать заявления Трампа по Украине всерьез. Единственное, что он может сделать, чтобы изменить ход конфликта — устроить прямое вмешательство США в конфликт, но он не станет этого делать, это никому не нужно", — заключил Крайнер.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
https://ria.ru/20250729/ukraina-2032235127.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп
"Все совсем не так": на Западе раскрыли, что задумал Трамп против России

Экономист Крайнер: Трамп хочет перекроить многополярный мир на свой лад

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Перспектива стать членом группы равных в многополярном мире не радует Вашингтон, поэтому США желают оставить позицию гегемона на своих условиях, заявил финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер на YouTube.
"Большинство заявлений Трампа не более чем псиопы. Он был в Британии, самой воинственной стране на стороне Украины. Духовный центр неоколониального мира — Лондон. И ему нужно было сделать вид, что США все еще находятся в этой системе, что они остались силой неоколониальной империи, хотя на деле все совсем не так", — сказал он.
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Аналитик отметил, что администрация Трампа признает необходимость многополярного мира, но и просто так сдавать позицию гегемона не желает. По его словам, у Трампа есть собственные планы на новое мироустройство.
"Трамп есть Трамп. Он не хочет находиться в группе равных: России, Китая, Индии. Он хочет перехватить проект многополярного мира и перекроить его на свой лад <…> Но я бы не стал воспринимать заявления Трампа по Украине всерьез. Единственное, что он может сделать, чтобы изменить ход конфликта — устроить прямое вмешательство США в конфликт, но он не станет этого делать, это никому не нужно", — заключил Крайнер.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
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