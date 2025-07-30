Популяцию амурского тигра не будут увеличивать до определенного числа
Арамилев: природа сама решит, сколько амурских тигров ей нужно
Амурский тигр. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ученые не ставят себе цель увеличить популяцию амурского тигра на Дальнем Востоке до определенного числа, природа сама решит, сколько ей нужно хищников, заявил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"На самом деле никто никогда за числом не бегал, потому что наши учёные справедливо считают, что тайга, сама природа разберётся, сколько и каких ей животных надо. Ярким примером являются заповедники, национальные парки, где браконьерства практически нет, лес не рубят, золото не добывают, и там численность у тигра из года в год стабильна", - сказал Арамилев.
Он отметил, что в России нет специальных программ по размножению амурского тигра. "Никто не привозит животных из зоопарков и не выпускает их в дикую природу, они разводятся сами, без участия человека. Если с природой будет все хорошо, то и тигры там будут", - добавил эксперт.
По его словам, при идеальных условиях (без браконьерства, рубок леса) популяция амурских тигров на Дальнем Востоке может вырасти до 1000 особей.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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