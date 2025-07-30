Рейтинг@Mail.ru
Популяцию амурского тигра не будут увеличивать до определенного числа - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:56 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/tigry-2032267943.html
Популяцию амурского тигра не будут увеличивать до определенного числа
Популяцию амурского тигра не будут увеличивать до определенного числа - РИА Новости, 30.07.2025
Популяцию амурского тигра не будут увеличивать до определенного числа
Ученые не ставят себе цель увеличить популяцию амурского тигра на Дальнем Востоке до определенного числа, природа сама решит, сколько ей нужно хищников, заявил... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:56:00+03:00
2025-07-30T05:56:00+03:00
общество
россия
дальний восток
хабаровский край
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748658184_0:349:2047:1500_1920x0_80_0_0_aa0a239dd2019394d4ce5b723d2571ef.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ученые не ставят себе цель увеличить популяцию амурского тигра на Дальнем Востоке до определенного числа, природа сама решит, сколько ей нужно хищников, заявил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. "На самом деле никто никогда за числом не бегал, потому что наши учёные справедливо считают, что тайга, сама природа разберётся, сколько и каких ей животных надо. Ярким примером являются заповедники, национальные парки, где браконьерства практически нет, лес не рубят, золото не добывают, и там численность у тигра из года в год стабильна", - сказал Арамилев. Он отметил, что в России нет специальных программ по размножению амурского тигра. "Никто не привозит животных из зоопарков и не выпускает их в дикую природу, они разводятся сами, без участия человека. Если с природой будет все хорошо, то и тигры там будут", - добавил эксперт. По его словам, при идеальных условиях (без браконьерства, рубок леса) популяция амурских тигров на Дальнем Востоке может вырасти до 1000 особей. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250730/situatsija-2032259966.html
https://ria.ru/20250702/ugroza-2026715810.html
россия
дальний восток
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748658184_0:157:2047:1692_1920x0_80_0_0_070919eefab4cd30b73b893d1e77e0b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дальний восток, хабаровский край, сергей арамилев, центр "амурский тигр"
Общество, Россия, Дальний Восток, Хабаровский край, Сергей Арамилев, Центр "Амурский тигр"
Популяцию амурского тигра не будут увеличивать до определенного числа

Арамилев: природа сама решит, сколько амурских тигров ей нужно

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Амурский тигр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ученые не ставят себе цель увеличить популяцию амурского тигра на Дальнем Востоке до определенного числа, природа сама решит, сколько ей нужно хищников, заявил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"На самом деле никто никогда за числом не бегал, потому что наши учёные справедливо считают, что тайга, сама природа разберётся, сколько и каких ей животных надо. Ярким примером являются заповедники, национальные парки, где браконьерства практически нет, лес не рубят, золото не добывают, и там численность у тигра из года в год стабильна", - сказал Арамилев.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Ситуация с кормовой базой для тигра в Хабаровском крае улучшается
Вчера, 03:54
Он отметил, что в России нет специальных программ по размножению амурского тигра. "Никто не привозит животных из зоопарков и не выпускает их в дикую природу, они разводятся сами, без участия человека. Если с природой будет все хорошо, то и тигры там будут", - добавил эксперт.
По его словам, при идеальных условиях (без браконьерства, рубок леса) популяция амурских тигров на Дальнем Востоке может вырасти до 1000 особей.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Выставка Земля больших кошек на Тверском бульваре - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В России устранили угрозу вымирания амурского тигра
2 июля, 13:21
 
ОбществоРоссияДальний ВостокХабаровский крайСергей АрамилевЦентр "Амурский тигр"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала