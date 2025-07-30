Рейтинг@Mail.ru
Учет амурских тигров на Дальнем Востоке планируют на 2032 год - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/tigry-2032254943.html
Учет амурских тигров на Дальнем Востоке планируют на 2032 год
Учет амурских тигров на Дальнем Востоке планируют на 2032 год - РИА Новости, 30.07.2025
Учет амурских тигров на Дальнем Востоке планируют на 2032 год
Следующий полномасштабный учет амурских тигров на Дальнем Востоке запланирован на 2032 год, но в случае возникновения угроз популяции его могут провести раньше, РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T02:31:00+03:00
2025-07-30T02:31:00+03:00
общество
россия
дальний восток
хабаровский край
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103327/47/1033274742_0:131:2464:1517_1920x0_80_0_0_9565c168939e5ffeff64942d7a2d0c87.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следующий полномасштабный учет амурских тигров на Дальнем Востоке запланирован на 2032 год, но в случае возникновения угроз популяции его могут провести раньше, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. "Раз в 10 лет считают вообще всех тигров, то есть 100% территории охватывают. Последний учёт в 2022 году состоялся, на три года раньше, чем был запланирован. Это было связано с тем, что произошла вспышка (африканской чумы свиней – ред.), ЧС, и нам нужно было понять, как она повлияла на тигров. Следующий учёт запланирован пока на 2032 год, но, если какие-то будут вновь открывшиеся обстоятельства, факторы, его проведут раньше", - сказал Арамилев. Он отметил, что система мониторинга совершенствуется, появляется все больше фотоловушек, в том числе с возможностью передачи дистанционных данных. "Цифровизация будет улучшать качество мониторинга, мы будем охватывать ежегодно все больше территории и получать более достоверные цифры", - добавил Арамилев. Вспышка африканской чумы свиней в 2020 и 2021 году привела к сокращению численности кабанов в дикой природе в Приморье практически в два раза. В 2024 году власти региона сообщали, что общая численность копытных в дикой природе в крае восстановилась и показала умеренный рост за счет увеличения поголовья изюбря и косули. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250729/tigr-2032054603.html
https://ria.ru/20250702/ugroza-2026715810.html
россия
дальний восток
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103327/47/1033274742_134:0:2331:1648_1920x0_80_0_0_0d0aa9c8d2471683d118e66285c7a39f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дальний восток, хабаровский край, сергей арамилев, центр "амурский тигр"
Общество, Россия, Дальний Восток, Хабаровский край, Сергей Арамилев, Центр "Амурский тигр"
Учет амурских тигров на Дальнем Востоке планируют на 2032 год

Полномасштабный учет амурских тигров в России запланировали на 2032 год

© Фото : WWF Russia / Vladimir FilonovАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : WWF Russia / Vladimir Filonov
Амурский тигр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следующий полномасштабный учет амурских тигров на Дальнем Востоке запланирован на 2032 год, но в случае возникновения угроз популяции его могут провести раньше, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"Раз в 10 лет считают вообще всех тигров, то есть 100% территории охватывают. Последний учёт в 2022 году состоялся, на три года раньше, чем был запланирован. Это было связано с тем, что произошла вспышка (африканской чумы свиней – ред.), ЧС, и нам нужно было понять, как она повлияла на тигров. Следующий учёт запланирован пока на 2032 год, но, если какие-то будут вновь открывшиеся обстоятельства, факторы, его проведут раньше", - сказал Арамилев.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В Минприроды назвали Россию мировым лидером по сохранению амурского тигра
Вчера, 04:01
Он отметил, что система мониторинга совершенствуется, появляется все больше фотоловушек, в том числе с возможностью передачи дистанционных данных.
"Цифровизация будет улучшать качество мониторинга, мы будем охватывать ежегодно все больше территории и получать более достоверные цифры", - добавил Арамилев.
Вспышка африканской чумы свиней в 2020 и 2021 году привела к сокращению численности кабанов в дикой природе в Приморье практически в два раза. В 2024 году власти региона сообщали, что общая численность копытных в дикой природе в крае восстановилась и показала умеренный рост за счет увеличения поголовья изюбря и косули.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Выставка Земля больших кошек на Тверском бульваре - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В России устранили угрозу вымирания амурского тигра
2 июля, 13:21
 
ОбществоРоссияДальний ВостокХабаровский крайСергей АрамилевЦентр "Амурский тигр"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала