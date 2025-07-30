Учет амурских тигров на Дальнем Востоке планируют на 2032 год
Полномасштабный учет амурских тигров в России запланировали на 2032 год
© Фото : WWF Russia / Vladimir FilonovАмурский тигр
© Фото : WWF Russia / Vladimir Filonov
Амурский тигр. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следующий полномасштабный учет амурских тигров на Дальнем Востоке запланирован на 2032 год, но в случае возникновения угроз популяции его могут провести раньше, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"Раз в 10 лет считают вообще всех тигров, то есть 100% территории охватывают. Последний учёт в 2022 году состоялся, на три года раньше, чем был запланирован. Это было связано с тем, что произошла вспышка (африканской чумы свиней – ред.), ЧС, и нам нужно было понять, как она повлияла на тигров. Следующий учёт запланирован пока на 2032 год, но, если какие-то будут вновь открывшиеся обстоятельства, факторы, его проведут раньше", - сказал Арамилев.
Он отметил, что система мониторинга совершенствуется, появляется все больше фотоловушек, в том числе с возможностью передачи дистанционных данных.
"Цифровизация будет улучшать качество мониторинга, мы будем охватывать ежегодно все больше территории и получать более достоверные цифры", - добавил Арамилев.
Вспышка африканской чумы свиней в 2020 и 2021 году привела к сокращению численности кабанов в дикой природе в Приморье практически в два раза. В 2024 году власти региона сообщали, что общая численность копытных в дикой природе в крае восстановилась и показала умеренный рост за счет увеличения поголовья изюбря и косули.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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