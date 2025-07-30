https://ria.ru/20250730/tigry-2032254943.html

Учет амурских тигров на Дальнем Востоке планируют на 2032 год

Учет амурских тигров на Дальнем Востоке планируют на 2032 год - РИА Новости, 30.07.2025

Учет амурских тигров на Дальнем Востоке планируют на 2032 год

Следующий полномасштабный учет амурских тигров на Дальнем Востоке запланирован на 2032 год, но в случае возникновения угроз популяции его могут провести раньше, РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T02:31:00+03:00

2025-07-30T02:31:00+03:00

2025-07-30T02:31:00+03:00

общество

россия

дальний восток

хабаровский край

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103327/47/1033274742_0:131:2464:1517_1920x0_80_0_0_9565c168939e5ffeff64942d7a2d0c87.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следующий полномасштабный учет амурских тигров на Дальнем Востоке запланирован на 2032 год, но в случае возникновения угроз популяции его могут провести раньше, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. "Раз в 10 лет считают вообще всех тигров, то есть 100% территории охватывают. Последний учёт в 2022 году состоялся, на три года раньше, чем был запланирован. Это было связано с тем, что произошла вспышка (африканской чумы свиней – ред.), ЧС, и нам нужно было понять, как она повлияла на тигров. Следующий учёт запланирован пока на 2032 год, но, если какие-то будут вновь открывшиеся обстоятельства, факторы, его проведут раньше", - сказал Арамилев. Он отметил, что система мониторинга совершенствуется, появляется все больше фотоловушек, в том числе с возможностью передачи дистанционных данных. "Цифровизация будет улучшать качество мониторинга, мы будем охватывать ежегодно все больше территории и получать более достоверные цифры", - добавил Арамилев. Вспышка африканской чумы свиней в 2020 и 2021 году привела к сокращению численности кабанов в дикой природе в Приморье практически в два раза. В 2024 году власти региона сообщали, что общая численность копытных в дикой природе в крае восстановилась и показала умеренный рост за счет увеличения поголовья изюбря и косули. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250729/tigr-2032054603.html

https://ria.ru/20250702/ugroza-2026715810.html

россия

дальний восток

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дальний восток, хабаровский край, сергей арамилев, центр "амурский тигр"