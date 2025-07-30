https://ria.ru/20250730/terakt-2032252017.html

Устроившие теракт в "Крокусе" дали клятву верности главарю ИГ*

Устроившие теракт в "Крокусе" дали клятву верности главарю ИГ* - РИА Новости, 30.07.2025

Устроившие теракт в "Крокусе" дали клятву верности главарю ИГ*

Устроившие теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске дали клятву верности главарю ИГИЛ*, говорится в материалах дела, имеющихся в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T01:40:00+03:00

2025-07-30T01:40:00+03:00

2025-07-30T01:40:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

красногорск

исламское государство*

крокус сити холл

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Устроившие теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске дали клятву верности главарю ИГИЛ*, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "(Фигуранты дела), имея преступный умысел на участие в деятельности "Вилаят Хорасан" (входит в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство"*) путем совершения террористических актов от ее имени и пропаганды ее деятельности... дав согласие на вступление в террористическую организацию, а также присягнув на верность лидеру террористической организации ИГИЛ*, дали клятву ("баят")", - сообщается в материалах. Таким образом, как указано в документах, они взяли на себя обязательства "неукоснительно подчиняться существующей в данной организации дисциплине в соответствии с установленной иерархией и беспрекословно исполнять указания "кураторов", в том числе по организации, планированию, подготовке, финансированию и реализации террористического акта". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250729/figurant-2032060089.html

https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html

россия

красногорск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, красногорск, исламское государство*, крокус сити холл