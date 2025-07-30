Устроившие теракт в "Крокусе" дали клятву верности главарю ИГ*
Устроившие теракт в концертном зале Крокус в Красногорске дали клятву главарю ИГ
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы
Фигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Устроившие теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске дали клятву верности главарю ИГИЛ*, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"(Фигуранты дела), имея преступный умысел на участие в деятельности "Вилаят Хорасан" (входит в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство"*) путем совершения террористических актов от ее имени и пропаганды ее деятельности... дав согласие на вступление в террористическую организацию, а также присягнув на верность лидеру террористической организации ИГИЛ*, дали клятву ("баят")", - сообщается в материалах.
Таким образом, как указано в документах, они взяли на себя обязательства "неукоснительно подчиняться существующей в данной организации дисциплине в соответствии с установленной иерархией и беспрекословно исполнять указания "кураторов", в том числе по организации, планированию, подготовке, финансированию и реализации террористического акта".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
* Террористическая организация, запрещена в России