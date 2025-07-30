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В Турции в лесу обнаружили тело россиянина, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2025
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13:41 30.07.2025 (обновлено: 13:42 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/telo--2032351065.html
В Турции в лесу обнаружили тело россиянина, пишут СМИ
В Турции в лесу обнаружили тело россиянина, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2025
В Турции в лесу обнаружили тело россиянина, пишут СМИ
Турецкая полиция обнаружила в лесном массиве в стамбульском районе Бахчекёй тело, предположительно, россиянина, сообщила в среду газета Milliyet. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:41:00+03:00
2025-07-30T13:42:00+03:00
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СТАМБУЛ, 30 июл - РИА Новости. Турецкая полиция обнаружила в лесном массиве в стамбульском районе Бахчекёй тело, предположительно, россиянина, сообщила в среду газета Milliyet. Турецкие СМИ сообщили во вторник об обнаружении тела мужчины. Рядом с телом была записка на русском языке и сумка с деньгами, транспортной картой и другими вещами. "Полицейские обнаружили карту-ключ от номера в гостинице и таким образом установили личность погибшего - это 20-летний россиянин Усман Амриев. Обнаруженная при нем записка была напечатана на компьютере", - пишет издание. Полиция проводит проверку с целью установить, идет ли речь о суициде или убийстве.
https://ria.ru/20250724/draka-2031052293.html
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турция, в мире
Турция, В мире
В Турции в лесу обнаружили тело россиянина, пишут СМИ

Полиция Стамбула обнаружила в лесу тело, предположительно, россиянина

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в Турции
Сотрудник полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сотрудник полиции в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 30 июл - РИА Новости. Турецкая полиция обнаружила в лесном массиве в стамбульском районе Бахчекёй тело, предположительно, россиянина, сообщила в среду газета Milliyet.
Турецкие СМИ сообщили во вторник об обнаружении тела мужчины. Рядом с телом была записка на русском языке и сумка с деньгами, транспортной картой и другими вещами.
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"Полицейские обнаружили карту-ключ от номера в гостинице и таким образом установили личность погибшего - это 20-летний россиянин Усман Амриев. Обнаруженная при нем записка была напечатана на компьютере", - пишет издание.
Полиция проводит проверку с целью установить, идет ли речь о суициде или убийстве.
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