https://ria.ru/20250730/telo--2032351065.html

В Турции в лесу обнаружили тело россиянина, пишут СМИ

В Турции в лесу обнаружили тело россиянина, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2025

В Турции в лесу обнаружили тело россиянина, пишут СМИ

Турецкая полиция обнаружила в лесном массиве в стамбульском районе Бахчекёй тело, предположительно, россиянина, сообщила в среду газета Milliyet. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:41:00+03:00

2025-07-30T13:41:00+03:00

2025-07-30T13:42:00+03:00

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СТАМБУЛ, 30 июл - РИА Новости. Турецкая полиция обнаружила в лесном массиве в стамбульском районе Бахчекёй тело, предположительно, россиянина, сообщила в среду газета Milliyet. Турецкие СМИ сообщили во вторник об обнаружении тела мужчины. Рядом с телом была записка на русском языке и сумка с деньгами, транспортной картой и другими вещами. "Полицейские обнаружили карту-ключ от номера в гостинице и таким образом установили личность погибшего - это 20-летний россиянин Усман Амриев. Обнаруженная при нем записка была напечатана на компьютере", - пишет издание. Полиция проводит проверку с целью установить, идет ли речь о суициде или убийстве.

https://ria.ru/20250724/draka-2031052293.html

https://ria.ru/20250107/rossiyanin-1992770662.html

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