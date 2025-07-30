https://ria.ru/20250730/telo--2032351065.html
В Турции в лесу обнаружили тело россиянина, пишут СМИ
В Турции в лесу обнаружили тело россиянина, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2025
В Турции в лесу обнаружили тело россиянина, пишут СМИ
Турецкая полиция обнаружила в лесном массиве в стамбульском районе Бахчекёй тело, предположительно, россиянина, сообщила в среду газета Milliyet. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:41:00+03:00
2025-07-30T13:41:00+03:00
2025-07-30T13:42:00+03:00
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017272221_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f9fc01d2f8ab5d0023cc8fe86333b.jpg
СТАМБУЛ, 30 июл - РИА Новости. Турецкая полиция обнаружила в лесном массиве в стамбульском районе Бахчекёй тело, предположительно, россиянина, сообщила в среду газета Milliyet. Турецкие СМИ сообщили во вторник об обнаружении тела мужчины. Рядом с телом была записка на русском языке и сумка с деньгами, транспортной картой и другими вещами. "Полицейские обнаружили карту-ключ от номера в гостинице и таким образом установили личность погибшего - это 20-летний россиянин Усман Амриев. Обнаруженная при нем записка была напечатана на компьютере", - пишет издание. Полиция проводит проверку с целью установить, идет ли речь о суициде или убийстве.
https://ria.ru/20250724/draka-2031052293.html
https://ria.ru/20250107/rossiyanin-1992770662.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017272221_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_14ec2911a1ba07b11a55679aa58d54ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире
В Турции в лесу обнаружили тело россиянина, пишут СМИ
Полиция Стамбула обнаружила в лесу тело, предположительно, россиянина