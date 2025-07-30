https://ria.ru/20250730/taksi-2032332965.html
В Подмосковье введут штрафы за нелегальное предложение такси в аэропортах
В Подмосковье введут штрафы за нелегальное предложение такси в аэропортах - РИА Новости, 30.07.2025
В Подмосковье введут штрафы за нелегальное предложение такси в аэропортах
Штрафы за предложение услуг такси в аэропортах вне специально отведённых для этого мест введут в Подмосковье, такое решение принято в ходе 116-го заседания... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:51:00+03:00
2025-07-30T12:51:00+03:00
2025-07-30T12:57:00+03:00
московская область (подмосковье)
жуковский
игорь брынцалов
московская областная дума
домодедово (аэропорт)
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общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Штрафы за предложение услуг такси в аэропортах вне специально отведённых для этого мест введут в Подмосковье, такое решение принято в ходе 116-го заседания Мособлдумы. "Проектом закона предполагаем ввести дополнение в Кодекс Московской области об административных правонарушениях в статье 8.10. "Нарушение... запрета на предложение услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области в аэропортах, за исключением мест, оборудованных для предложения или оформления таких услуг". Предусматривается административная ответственность в виде административного штрафа", - сказала заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова в ходе заседания. Как пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого приводятся пресс-службой Мособлдумы, штрафы за данное нарушение составят 5 тысяч рублей для граждан, 20 тысяч рублей для должностных лиц и 50 тысяч рублей для юридических. Новые правила будут действовать в аэропортах, расположенных на территории Московской области: Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Как рассказали в пресс-службе Мособлдумы, распространятся запрет будет на деятельность таксистов-нелегалов. Речь о тех водителях, которые навязчиво предлагают прибывшим пассажирам свои услуги. У пассажиров есть возможность заказать такси через официальные стойки в аэропортах или приложения агрегаторов. Привлекать к ответственности за данное правонарушение будут уполномоченные сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
https://ria.ru/20250728/peterburg-2032027504.html
https://ria.ru/20250524/taksi-2018795368.html
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московская область (подмосковье), жуковский, игорь брынцалов, московская областная дума, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), общество
Московская область (Подмосковье), Жуковский, Игорь Брынцалов, Московская областная дума, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Общество
В Подмосковье введут штрафы за нелегальное предложение такси в аэропортах
В Подмосковье введут штрафы за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах