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Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня - РИА Новости, 30.07.2025
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10:09 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/tailand-2032296124.html
Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня
Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня - РИА Новости, 30.07.2025
Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня
Камбоджийская сторона снова нарушила режим прекращения огня в пограничном конфликте между двумя странами, атаковав позиции вооруженных сил Таиланда в ночь на... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:09:00+03:00
2025-07-30T10:09:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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БАНГКОК, 30 июл – РИА Новости. Камбоджийская сторона снова нарушила режим прекращения огня в пограничном конфликте между двумя странами, атаковав позиции вооруженных сил Таиланда в ночь на среду, говорится в заявлении МИД Таиланда, опубликованном в этот день. "Поздним вечером 29 июля 2025 года, менее чем через 24 часа после достижения соглашения о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, позиции таиландских войск в районе Пху Макхуа, провинция Сисакет, подверглись нападению с использованием стрелкового оружия и гранат со стороны камбоджийских сил. Обстрел продолжался до утра 30 июля 2025 года. Это представляет собой грубое нарушение соглашения о прекращении огня, вступившего в силу в полночь 28 июля 2025 года", - говорится в документе. "Этот акт агрессии в очередной раз является явным нарушением соглашения о прекращении огня со стороны камбоджийских сил и свидетельствует об их явном недобросовестном подходе к его исполнению", - также говорится в заявлении. Внешнеполитическое ведомство заявляет, что Таиланд подтверждает свою полную приверженность прекращению огня и мирному урегулированию сложившейся ситуации и настоятельно призывает Камбоджу немедленно прекратить все нарушения и вернуться к полному соблюдению указанного соглашения о прекращении огня. Ранее в понедельник таиландские военные сообщали о нарушениях режима прекращения огня Камбоджей на 7 участках общей границы в течение суток после его вступления в действие. МИД Таиланда выпустил в понедельник первое заявление о нарушениях режима прекращения огня камбоджийской стороной. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 28 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.
https://ria.ru/20250729/tailand-2032170185.html
https://ria.ru/20250729/tailand-2032105640.html
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в мире, таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

МИД Таиланда обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

© AP Photo / Sakchai LalitПоследствия обстрела магазина у АЗС в Таиланде со стороны Камбоджи
Последствия обстрела магазина у АЗС в Таиланде со стороны Камбоджи - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Sakchai Lalit
Последствия обстрела магазина у АЗС в Таиланде со стороны Камбоджи
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БАНГКОК, 30 июл – РИА Новости. Камбоджийская сторона снова нарушила режим прекращения огня в пограничном конфликте между двумя странами, атаковав позиции вооруженных сил Таиланда в ночь на среду, говорится в заявлении МИД Таиланда, опубликованном в этот день.
"Поздним вечером 29 июля 2025 года, менее чем через 24 часа после достижения соглашения о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, позиции таиландских войск в районе Пху Макхуа, провинция Сисакет, подверглись нападению с использованием стрелкового оружия и гранат со стороны камбоджийских сил. Обстрел продолжался до утра 30 июля 2025 года. Это представляет собой грубое нарушение соглашения о прекращении огня, вступившего в силу в полночь 28 июля 2025 года", - говорится в документе.
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"Этот акт агрессии в очередной раз является явным нарушением соглашения о прекращении огня со стороны камбоджийских сил и свидетельствует об их явном недобросовестном подходе к его исполнению", - также говорится в заявлении.
Внешнеполитическое ведомство заявляет, что Таиланд подтверждает свою полную приверженность прекращению огня и мирному урегулированию сложившейся ситуации и настоятельно призывает Камбоджу немедленно прекратить все нарушения и вернуться к полному соблюдению указанного соглашения о прекращении огня.
Ранее в понедельник таиландские военные сообщали о нарушениях режима прекращения огня Камбоджей на 7 участках общей границы в течение суток после его вступления в действие. МИД Таиланда выпустил в понедельник первое заявление о нарушениях режима прекращения огня камбоджийской стороной.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. В результате камбоджийских ударов в пограничных провинциях Таиланда погибли не менее 28 человек, 140 пострадали, а из опасных зон эвакуированы около 140 тысяч человек.
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В миреТаиландКамбоджаОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
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