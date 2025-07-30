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Семьи бойцов СВО стали первыми посетителями форума "Москва 2030" - РИА Новости, 30.07.2025
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Семьи бойцов СВО стали первыми посетителями форума "Москва 2030"
Семьи бойцов СВО стали первыми посетителями форума "Москва 2030" - РИА Новости, 30.07.2025
Семьи бойцов СВО стали первыми посетителями форума "Москва 2030"
Семьи участников СВО стали первыми посетителями площадки форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином дворе, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:07:00+03:00
2025-07-30T17:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
анастасия ракова
общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Семьи участников СВО стали первыми посетителями площадки форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином дворе, передает корреспондент РИА Новости. Экскурсию для гостей провела заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Для всех желающих локация откроется уже в четверг. "Третий год подряд мы проводим форум "Москва 2030" в Гостином дворе. Наша площадка всегда посвящена человеку и его взаимоотношениям в городе. В этом году мы впервые отошли от классического представления социальной сферы и попытались создать современное интеллектуальное арт-пространство, посвященное бесконечному развитию человека", - сказала Ракова журналистам. Она добавила, что для взрослых и детей подготовлена большая культурная программа и множество мастер-классов. Основной темой выставки в Гостином дворе в этом году стало "Бесконечное развитие с вечными ценностями". Пространство разбито на четыре большие тематические зоны - "Любовь", "Знания", "Здоровье" и "Технологии". В каждой для посетителей подготовили инсталляции, мастер-классы и разнообразные активности. Кроме того, на выставке представили интерактивные макеты зданий колледжа, школы и крупных столичных больниц. Некоторые из них позволят гостям в подробностях рассмотреть каждый этаж и познакомиться с тем, как они устроены. Также посетителей ждут множество интерактивных симуляторов. В конце экскурсии Ракова вручила детям памятные подарки. Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября на 11 площадках в разных частях города.
https://ria.ru/20250725/pensii-2031432999.html
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анастасия ракова , общество
Специальная военная операция на Украине, Анастасия Ракова , Общество
Семьи бойцов СВО стали первыми посетителями форума "Москва 2030"

Семьи участников СВО стали первыми посетителями форума-фестиваля "Москва 2030"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВыставка форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином дворе
Выставка форума-фестиваля Территория будущего. Москва 2030 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Выставка форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Семьи участников СВО стали первыми посетителями площадки форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином дворе, передает корреспондент РИА Новости.
Экскурсию для гостей провела заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Для всех желающих локация откроется уже в четверг.
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"Третий год подряд мы проводим форум "Москва 2030" в Гостином дворе. Наша площадка всегда посвящена человеку и его взаимоотношениям в городе. В этом году мы впервые отошли от классического представления социальной сферы и попытались создать современное интеллектуальное арт-пространство, посвященное бесконечному развитию человека", - сказала Ракова журналистам.
Она добавила, что для взрослых и детей подготовлена большая культурная программа и множество мастер-классов.
Основной темой выставки в Гостином дворе в этом году стало "Бесконечное развитие с вечными ценностями". Пространство разбито на четыре большие тематические зоны - "Любовь", "Знания", "Здоровье" и "Технологии". В каждой для посетителей подготовили инсталляции, мастер-классы и разнообразные активности.
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Кроме того, на выставке представили интерактивные макеты зданий колледжа, школы и крупных столичных больниц. Некоторые из них позволят гостям в подробностях рассмотреть каждый этаж и познакомиться с тем, как они устроены. Также посетителей ждут множество интерактивных симуляторов.
В конце экскурсии Ракова вручила детям памятные подарки.
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября на 11 площадках в разных частях города.
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Специальная военная операция на УкраинеАнастасия РаковаОбщество
 
 
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