https://ria.ru/20250730/svet-2032281088.html
Подачу света в Северо-Курильске возобновят в 17.00 по местному времени
Подачу света в Северо-Курильске возобновят в 17.00 по местному времени - РИА Новости, 30.07.2025
Подачу света в Северо-Курильске возобновят в 17.00 по местному времени
Подача электроэнергии в Северо-Курильске, где ее отключали из-за землетрясения, будет возобновлена в 17.00 (9.00 мск), сообщает мэрия города в своем... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:03:00+03:00
2025-07-30T09:03:00+03:00
2025-07-30T09:04:00+03:00
происшествия
северо-курильск
сахалинская область
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Подача электроэнергии в Северо-Курильске, где ее отключали из-за землетрясения, будет возобновлена в 17.00 (9.00 мск), сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. "Подача электроэнергии будет возобновлена в 17.00 (9.00 мск – ред.), - говорится в сообщении мэрии.
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происшествия, северо-курильск, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Северо-Курильск, Сахалинская область, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Подачу света в Северо-Курильске возобновят в 17.00 по местному времени
Подачу отключенного света в Северо-Курильске возобновят в 9.00 мск