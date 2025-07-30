https://ria.ru/20250730/svet-2032281088.html

Подачу света в Северо-Курильске возобновят в 17.00 по местному времени

Подачу света в Северо-Курильске возобновят в 17.00 по местному времени - РИА Новости, 30.07.2025

Подачу света в Северо-Курильске возобновят в 17.00 по местному времени

Подача электроэнергии в Северо-Курильске, где ее отключали из-за землетрясения, будет возобновлена в 17.00 (9.00 мск), сообщает мэрия города в своем... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:03:00+03:00

2025-07-30T09:03:00+03:00

2025-07-30T09:04:00+03:00

происшествия

северо-курильск

сахалинская область

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Подача электроэнергии в Северо-Курильске, где ее отключали из-за землетрясения, будет возобновлена в 17.00 (9.00 мск), сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. Ранее правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. "Подача электроэнергии будет возобновлена в 17.00 (9.00 мск – ред.), - говорится в сообщении мэрии.

https://ria.ru/20250730/otsenka-2032280189.html

северо-курильск

сахалинская область

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происшествия, северо-курильск, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области