https://ria.ru/20250730/suveyda-2032417070.html

Жители сирийской Сувейды заявили о гуманитарном кризисе в городе

Жители сирийской Сувейды заявили о гуманитарном кризисе в городе - РИА Новости, 30.07.2025

Жители сирийской Сувейды заявили о гуманитарном кризисе в городе

Гуманитарная помощь, отправляемая Дамаском, не доходит до жителей города Сувейда на юге Сирии, гуманитарная ситуация близится к критической из-за дефицита... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:56:00+03:00

2025-07-30T16:56:00+03:00

2025-07-30T16:56:00+03:00

в мире

сирия

дамаск (город)

ахмед аш-шараа

международный комитет красного креста (мккк)

красный крест

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БЕЙРУТ, 30 июл - РИА Новости. Гуманитарная помощь, отправляемая Дамаском, не доходит до жителей города Сувейда на юге Сирии, гуманитарная ситуация близится к критической из-за дефицита продуктов питания и предметов первой необходимости, рассказали РИА Новости по телефону жители Сувейды. Власти Сирии официально объявляли об отправки более пяти конвоев с гуманитарным грузом для жителей Сувейды, последняя колонна направилась на юг в среду. Сообщалось, что грузовики доставляют для жителей продукты питания, топливо, муку, медикаменты и водяные насосы. "Ни о какой гуманитарной помощи речи не идет, мы в удушающей осаде. Не дают провести даже литр бензина. Из всех бензовозов только малой части дали доставить солярку для пекарен", - рассказал агентству местный житель. По словам собеседника агентства, гуманитарная помощь, о которой заявляют власти, не доходит до жителей. при этом в городе все магазины и рынки закрыты. Еще один горожанин в беседе с РИА Новости отметил, что Сувейда находится в блокаде около 15 дней, добавив, что в город было допущено только небольшое количество солярки. "Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями призвала к немедленной помощи, лекарств нет. Продукты питания мы не видели. Сувейду можно считать зоной бедствия", - поделился житель города. МВД Сирии в свою очередь в среду опровергло обвинения в адрес Дамаска об умышленной блокаде города Сувейда со стороны властей. Напротив, согласно заявлению МВД, сирийское правительство открыло гуманитарные коридоры для доставки гуманитарной помощи жителям Сувейды и предоставляет помощь жителям, желающим покинуть провинцию. Глава миссии Международного комитета Красного Креста в Сирии Стефан Сакалян в свою очередь заявил в среду, что МККК координирует действия с правительством Сирии и всеми действующими сторонами на местах в провинции Сувейда для поддержки гуманитарного реагирования. Сакалян также отметил, что группа специалистов от Красного креста уже прибыла в Сувейду чтобы на месте понять реальную ситуацию и расширить масштабы гуманитарной помощи. В воскресенье, 13 июля, появились сообщения о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии. Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны. Во вторник, 15 июля, Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований. В результате боестолкновений в Сувейде погибли почти 560 человек, ранения получили свыше 780 человек, свыше 2 тысяч семей бежали в соседнюю провинцию Дераа. В свою очередь, правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают, что число погибших в Сувейде превысило 1 тысячу человек. Израильские ВВС нанесли удары по Генштабу и президентскому дворцу в Дамаске, как утверждается, для защиты друзской общины. Позднее источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули Сувейду . В субботу президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его.

https://ria.ru/20250723/voz-2030916328.html

https://ria.ru/20250722/siriya-2030684085.html

https://ria.ru/20250716/druzy-2029450706.html

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в мире, сирия, дамаск (город), ахмед аш-шараа, международный комитет красного креста (мккк), красный крест