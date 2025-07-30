https://ria.ru/20250730/sud-2032469432.html

В Москве заочно арестовали сына режиссера Кирющенко, одного из лидеров РДК*

В Москве заочно арестовали сына режиссера Кирющенко, одного из лидеров РДК* - РИА Новости, 30.07.2025

В Москве заочно арестовали сына режиссера Кирющенко, одного из лидеров РДК*

Один из лидеров Русского добровольческого корпуса* Василий Кирющенко, сын режиссера сериалов "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа" Алексея Кирющенко, заочно... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T21:09:00+03:00

2025-07-30T21:09:00+03:00

2025-07-30T21:09:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один из лидеров Русского добровольческого корпуса* Василий Кирющенко, сын режиссера сериалов "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа" Алексея Кирющенко, заочно арестован в Москве, сообщается в картотеке суда. "Удовлетворено ходатайство об избрании пресечения в виде заключения под стражу Кирющенко В.А.", - говорится в сообщении. Согласно картотеке, Кирющенко вменяют участие в деятельности организации, признанной в России террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Ранее МВД объявило его в розыск. В июне Кирющенко был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. В правоохранительных органах рассказывали РИА Новости, что Кирющенко - один из лидеров "Русского добровольческого корпуса". В отношении него в России расследуются дела о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ). "Русский добровольческий корпус"* сформирован в 2022 году. В него вошли выходцы из России, которые сбежали на Украину для того, чтобы действовать против РФ, в том числе с оружием в руках.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250723/svo-2030785159.html

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