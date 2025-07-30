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Суд продлил арест мэру Красноярска по делу о взятках - РИА Новости, 30.07.2025
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19:45 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/sud-2032455862.html
Суд продлил арест мэру Красноярска по делу о взятках
Суд продлил арест мэру Красноярска по делу о взятках - РИА Новости, 30.07.2025
Суд продлил арест мэру Красноярска по делу о взятках
Басманный суд Москвы продлил срок ареста мэру Красноярска Владиславу Логинову, обвиняемому в получении взяток на 180 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T19:45:00+03:00
2025-07-30T19:45:00+03:00
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владислав логинов (мэр красноярска)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста мэру Красноярска Владиславу Логинову, обвиняемому в получении взяток на 180 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Логинову меру пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в суде. В суде агентству оперативно не сообщили, о каком сроке идет речь. Басманный суд Москвы 10 июня арестовал Логинова до 4 августа, уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Логинов занял пост главы города Красноярск 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился на дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
https://ria.ru/20250709/krasnoyarsk-2028062271.html
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происшествия, красноярск, москва, россия, владислав логинов (мэр красноярска)
Происшествия, Красноярск, Москва, Россия, Владислав Логинов (мэр Красноярска)
Суд продлил арест мэру Красноярска по делу о взятках

Суд продлил арест мэру Красноярска Логинову по делу о взятках на 180 млн рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Красноярска Владислав Логинов на заседании в Басманном суде Москвы
Мэр Красноярска Владислав Логинов на заседании в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Красноярска Владислав Логинов на заседании в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста мэру Красноярска Владиславу Логинову, обвиняемому в получении взяток на 180 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Логинову меру пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в суде.
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В суде агентству оперативно не сообщили, о каком сроке идет речь.
Басманный суд Москвы 10 июня арестовал Логинова до 4 августа, уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.
Логинов занял пост главы города Красноярск 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился на дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
Владислав Логинов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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ПроисшествияКрасноярскМоскваРоссияВладислав Логинов (мэр Красноярска)
 
 
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