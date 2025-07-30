Суд продлил арест мэру Красноярска по делу о взятках
Суд продлил арест мэру Красноярска Логинову по делу о взятках на 180 млн рублей
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Красноярска Владислав Логинов на заседании в Басманном суде Москвы
Мэр Красноярска Владислав Логинов на заседании в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста мэру Красноярска Владиславу Логинову, обвиняемому в получении взяток на 180 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Логинову меру пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в суде.
В суде агентству оперативно не сообщили, о каком сроке идет речь.
По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.
Логинов занял пост главы города Красноярск 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился на дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.