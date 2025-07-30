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В Москве осудили ясновидящую, выманившую у женщины более 59 млн рублей - РИА Новости, 30.07.2025
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17:38 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/sud-2032430593.html
В Москве осудили ясновидящую, выманившую у женщины более 59 млн рублей
В Москве осудили ясновидящую, выманившую у женщины более 59 млн рублей - РИА Новости, 30.07.2025
В Москве осудили ясновидящую, выманившую у женщины более 59 млн рублей
Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии общего режима "ясновидящую" Любу Амаеву, выманившую у местной жительницы за несколько лет более 59 миллионов... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:38:00+03:00
2025-07-30T17:38:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии общего режима "ясновидящую" Любу Амаеву, выманившую у местной жительницы за несколько лет более 59 миллионов рублей, сообщает столичная прокуратура. По информации прокуратуры, с марта 2019 по февраль 2023 года Амаева вошла в доверие к 45-летней москвичке и убедила ее в необходимости проведения обрядов для исцеления и спасения женщины и ее родственников, которые, по словам колдуньи, находились в опасности. В течение пяти лет "гадалка" убеждала женщину в своих способностях решить все ее личные и финансовые проблемы. За каждый такой ритуал Амаева брала с потерпевшей от 5 тысяч до 8 миллионов рублей. "С учетом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры к четырем годам лишения свободы суд приговорил 61-летнюю "ясновидящую" Любу Амаеву, похитившую более 59,2 миллиона рублей у москвички под предлогом проведения магических обрядов", - говорится в сообщении. Амаеву признали виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве осудили ясновидящую, выманившую у женщины более 59 млн рублей

Суд приговорил ясновидящую к четырем годам тюрьмы за похищение денег

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии общего режима "ясновидящую" Любу Амаеву, выманившую у местной жительницы за несколько лет более 59 миллионов рублей, сообщает столичная прокуратура.
По информации прокуратуры, с марта 2019 по февраль 2023 года Амаева вошла в доверие к 45-летней москвичке и убедила ее в необходимости проведения обрядов для исцеления и спасения женщины и ее родственников, которые, по словам колдуньи, находились в опасности. В течение пяти лет "гадалка" убеждала женщину в своих способностях решить все ее личные и финансовые проблемы. За каждый такой ритуал Амаева брала с потерпевшей от 5 тысяч до 8 миллионов рублей.
"С учетом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры к четырем годам лишения свободы суд приговорил 61-летнюю "ясновидящую" Любу Амаеву, похитившую более 59,2 миллиона рублей у москвички под предлогом проведения магических обрядов", - говорится в сообщении.
Амаеву признали виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
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