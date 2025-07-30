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На Кубани арестовали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки - РИА Новости, 30.07.2025
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17:31 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/sud-2032427931.html
На Кубани арестовали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки
На Кубани арестовали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки - РИА Новости, 30.07.2025
На Кубани арестовали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки
Суд Лабинска заключил под стражу 19-летнего жителя Кубани, подозреваемого в изнасиловании 14-летней, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:31:00+03:00
2025-07-30T17:31:00+03:00
происшествия
краснодарский край
лабинск
лабинский район
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КРАСНОДАР, 30 июл - РИА Новости. Суд Лабинска заключил под стражу 19-летнего жителя Кубани, подозреваемого в изнасиловании 14-летней, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. По версии следствия, 27 июля фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил в лесу станицы Ереминской Лабинского района знакомую ему 14-летнюю девушку и совершил в отношении нее преступления сексуального характера, а затем скрылся с места происшествия. "Лабинским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней (пункт "а" части 3 статьи 131 ("изнасилование несовершеннолетней" - ред.), пункт "а" части 3 статьи 132 УК РФ ("насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней" - ред.) … суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По данным СУСК по Краснодарскому краю, злоумышленнику 19 лет, он арестован до 28 сентября.
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, лабинск, лабинский район
Происшествия, Краснодарский край, Лабинск, Лабинский район
На Кубани арестовали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки

Суд Лабинска арестовал подозреваемого в изнасиловании 14-летней девушки

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 июл - РИА Новости. Суд Лабинска заключил под стражу 19-летнего жителя Кубани, подозреваемого в изнасиловании 14-летней, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
По версии следствия, 27 июля фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил в лесу станицы Ереминской Лабинского района знакомую ему 14-летнюю девушку и совершил в отношении нее преступления сексуального характера, а затем скрылся с места происшествия.
"Лабинским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней (пункт "а" части 3 статьи 131 ("изнасилование несовершеннолетней" - ред.), пункт "а" части 3 статьи 132 УК РФ ("насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней" - ред.) … суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным СУСК по Краснодарскому краю, злоумышленнику 19 лет, он арестован до 28 сентября.
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