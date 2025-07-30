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Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве - РИА Новости, 30.07.2025
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16:47 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/sud-2032415278.html
Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве
Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве - РИА Новости, 30.07.2025
Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве
Самарский районный суд Самары продлил до 2 октября арест внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки, сообщили РИА... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:47:00+03:00
2025-07-30T16:47:00+03:00
происшествия
россия
самара
самарская область
виктор тархов
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САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Самарский районный суд Самары продлил до 2 октября арест внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки, сообщили РИА Новости в суде. "Мера пресечения продлена по 2 октября", - сообщила собеседница агентства. Ранее в СК РФ сообщали, что 56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели из-за рубежа давала советы предполагаемым исполнителям убийства - своему племяннику Дмитрию Метревели и внучке Виктора Тархова. Действуя согласованно по договоренности, для завладения имуществом потерпевших они отравили пару, заморозили с помощью азота, а затем расчленили тела и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре, отметили в СК. Светлана и Дмитрий Метревели, проживающие за пределами России, объявлены в международный розыск. По ходатайству следователя суд заочно арестовал Дмитрия Метревели. Как сообщали в следственном управлении СК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве. В конце февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве и рассказала о соучастнике преступления. Также против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки. В июне СК РФ сообщил о новой фигурантке в деле - 78-летней Таисии Киселевой, которая является родственницей Дмитрия и Светланы Метревели. По данным следствия, женщина, действуя в сговоре с внучкой Тарховых и другими лицами, мошенническим путем завладела автомобилем супруги экс-мэра и продала его местному жителю более чем за один миллион рублей. Киселевой предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), она находится под домашним арестом. От дачи показаний фигурантка отказалась.
https://ria.ru/20250619/samara-2024063894.html
https://ria.ru/20250304/samara-2002940386.html
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происшествия, россия, самара, самарская область, виктор тархов
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, Виктор Тархов
Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве

В Самаре суд до октября продлил арест обвиняемой в убийстве экс-мэра и его жены

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЕкатерина Тархова
Екатерина Тархова - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости
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Екатерина Тархова. Архивное фото
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САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Самарский районный суд Самары продлил до 2 октября арест внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки, сообщили РИА Новости в суде.
"Мера пресечения продлена по 2 октября", - сообщила собеседница агентства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Родственницу соучастников убийства экс-мэра Самары обвинили в мошенничестве
19 июня, 23:19
Ранее в СК РФ сообщали, что 56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели из-за рубежа давала советы предполагаемым исполнителям убийства - своему племяннику Дмитрию Метревели и внучке Виктора Тархова. Действуя согласованно по договоренности, для завладения имуществом потерпевших они отравили пару, заморозили с помощью азота, а затем расчленили тела и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре, отметили в СК.
Светлана и Дмитрий Метревели, проживающие за пределами России, объявлены в международный розыск. По ходатайству следователя суд заочно арестовал Дмитрия Метревели.
Как сообщали в следственном управлении СК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
В конце февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве и рассказала о соучастнике преступления. Также против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки.
В июне СК РФ сообщил о новой фигурантке в деле - 78-летней Таисии Киселевой, которая является родственницей Дмитрия и Светланы Метревели. По данным следствия, женщина, действуя в сговоре с внучкой Тарховых и другими лицами, мошенническим путем завладела автомобилем супруги экс-мэра и продала его местному жителю более чем за один миллион рублей. Киселевой предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), она находится под домашним арестом. От дачи показаний фигурантка отказалась.
Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги Екатерина Тархова - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Сына внучки экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве, взяли под опеку
4 марта, 12:36
 
ПроисшествияРоссияСамараСамарская областьВиктор Тархов
 
 
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