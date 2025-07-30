https://ria.ru/20250730/sud-2032415278.html

Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве

Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве - РИА Новости, 30.07.2025

Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве

Самарский районный суд Самары продлил до 2 октября арест внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки, сообщили РИА... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:47:00+03:00

2025-07-30T16:47:00+03:00

2025-07-30T16:47:00+03:00

происшествия

россия

самара

самарская область

виктор тархов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008351372_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_f19332ce4a905c184345606b2ee41865.jpg

САМАРА, 30 июл - РИА Новости. Самарский районный суд Самары продлил до 2 октября арест внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки, сообщили РИА Новости в суде. "Мера пресечения продлена по 2 октября", - сообщила собеседница агентства. Ранее в СК РФ сообщали, что 56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели из-за рубежа давала советы предполагаемым исполнителям убийства - своему племяннику Дмитрию Метревели и внучке Виктора Тархова. Действуя согласованно по договоренности, для завладения имуществом потерпевших они отравили пару, заморозили с помощью азота, а затем расчленили тела и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре, отметили в СК. Светлана и Дмитрий Метревели, проживающие за пределами России, объявлены в международный розыск. По ходатайству следователя суд заочно арестовал Дмитрия Метревели. Как сообщали в следственном управлении СК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве. В конце февраля СК РФ сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве и рассказала о соучастнике преступления. Также против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки. В июне СК РФ сообщил о новой фигурантке в деле - 78-летней Таисии Киселевой, которая является родственницей Дмитрия и Светланы Метревели. По данным следствия, женщина, действуя в сговоре с внучкой Тарховых и другими лицами, мошенническим путем завладела автомобилем супруги экс-мэра и продала его местному жителю более чем за один миллион рублей. Киселевой предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), она находится под домашним арестом. От дачи показаний фигурантка отказалась.

https://ria.ru/20250619/samara-2024063894.html

https://ria.ru/20250304/samara-2002940386.html

россия

самара

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, самара, самарская область, виктор тархов