https://ria.ru/20250730/sud-2032394509.html

В Калининграде суд оставил под арестом обвиняемого в убийстве пасынка

В Калининграде суд оставил под арестом обвиняемого в убийстве пасынка - РИА Новости, 30.07.2025

В Калининграде суд оставил под арестом обвиняемого в убийстве пасынка

Суд в Калининграде оставил до 3 октября под арестом отчима, которого обвиняют в убийстве семилетнего пасынка зимой этого года в Черняховске, сообщает... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:36:00+03:00

2025-07-30T15:36:00+03:00

2025-07-30T15:36:00+03:00

происшествия

россия

калининград

черняховск

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КАЛИНИНГРАД, 30 июл - РИА Новости. Суд в Калининграде оставил до 3 октября под арестом отчима, которого обвиняют в убийстве семилетнего пасынка зимой этого года в Черняховске, сообщает пресс-служба регионального СУСК. "Сегодня, 30 июля 2025 года, Ленинградским районным судом города Калининграда удовлетворено ходатайство следователя регионального управления Следственного комитета о продлении обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до восьми месяцев, то есть до 3 октября 2025 года. Ранее содержание под стражей матери детей, также обвиняемой в совершении указанных преступлений, продлено на этот же срок", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного СУСК. Следственными органами регионального управления Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Черняховска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Кроме того, ему же следствием инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего), пунктом "а", "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), статьи 125 УК РФ (оставление в опасности) и статьи 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). "Фигуранту инкриминируется совершение преступления, высокой степени общественной опасности, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет", - приводит пресс-служба слова руководитель 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Калининградской области Дмитрия Рыжко. Как предполагает следствие, вечером 1 февраля 2025 года по месту жительства в Черняховске отчим из неприязни нанес 7-летнему пасынку множественные удары в область головы и туловища. При этом фигурант и мать ребенка, по совместной договоренности, не приняли мер по оказанию мальчику медицинской помощи, оставили ребенка в опасном для его жизни состоянии, что в итоге привело к его смерти. Также, 25 декабря 2024 года обвиняемый, находясь дома, применил физическую силу в отношении 12-летней падчерицы, сломав девочке руку. За квалифицированной медицинской помощью для ребенка ни он, ни мать своевременно не обратились. Лишь 12 января 2025 года девочке был сделан рентген, выявлен перелом плечевой кости и ее госпитализировали в лечебное учреждение. При этом фигуранты запретили ребенку рассказывать об обстоятельствах получения ею травмы и заставили сообщить ложную информацию о том, что она сломала руку при падении с лестницы. Кроме того, в период с сентября 2023 по февраль 2025 года дома по месту жительства как отчим, так и мать детей, подвергали их избиениям, лишали воды, запугивали и всячески унижали, причиняя малолетним физическую боль, телесные повреждения и нравственные страдания. Пятого февраля 2025 года Ленинградский районный суд Калининграда отчима убитого ребенка отправил под арест, 8 февраля взята под стражу его мать.

https://ria.ru/20250729/sud-2032209974.html

https://ria.ru/20250729/sud-2032160190.html

https://ria.ru/20250725/peterburg-2031339103.html

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происшествия, россия, калининград, черняховск