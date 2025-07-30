https://ria.ru/20250730/sud-2032392515.html

Жителя Урала осудили за смерть мужчины, которого он просил включить шансон

Жителя Урала осудили за смерть мужчины, которого он просил включить шансон - РИА Новости, 30.07.2025

Жителя Урала осудили за смерть мужчины, которого он просил включить шансон

Житель Каменска-Уральского Свердловской области получил 12 лет колонии по делу об избиении и гибели мужчины, которого он попросил включить "что-то из шансона",... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:29:00+03:00

2025-07-30T15:29:00+03:00

2025-07-30T15:29:00+03:00

происшествия

каменск-уральский

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Житель Каменска-Уральского Свердловской области получил 12 лет колонии по делу об избиении и гибели мужчины, которого он попросил включить "что-то из шансона", сообщила объединенная пресс-служба судов региона. "В июле 2023 года в одном из общежитий Каменска-Уральского случилась ссора. В комнату, в которой компания распивала спиртные напитки и громко слушала музыку, зашел мужчина, которого не устраивал звучавший музыкальный репертуар. Он потребовал включить что-нибудь из шансона. Завязалась ссора, в ходе которой Андрей Дронов, ранее не знавший гражданина, нанес тому несколько ударов. Мужчину увезли в больницу, где он скончался от полученных травм", – рассказали в суде. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе судов, включить шансон попросил фигурант Дронов. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Свою вину он не признал, пояснял судье, что от ударов, которые нанес потерпевшему, тот умереть не мог. "Однако в суде было доказано обратное… Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима", – уточнили в пресс-службе. В пользу матери потерпевшего с фигуранта взыскали 65 тысяч рублей за расходы на погребение и 1,2 миллиона рублей компенсации морального вреда, добавили в инстанции.

https://ria.ru/20250704/kaliningrad-2027228757.html

каменск-уральский

свердловская область

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происшествия, каменск-уральский, свердловская область