Рейтинг@Mail.ru
Жителя Урала осудили за смерть мужчины, которого он просил включить шансон - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/sud-2032392515.html
Жителя Урала осудили за смерть мужчины, которого он просил включить шансон
Жителя Урала осудили за смерть мужчины, которого он просил включить шансон - РИА Новости, 30.07.2025
Жителя Урала осудили за смерть мужчины, которого он просил включить шансон
Житель Каменска-Уральского Свердловской области получил 12 лет колонии по делу об избиении и гибели мужчины, которого он попросил включить "что-то из шансона",... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:29:00+03:00
2025-07-30T15:29:00+03:00
происшествия
каменск-уральский
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Житель Каменска-Уральского Свердловской области получил 12 лет колонии по делу об избиении и гибели мужчины, которого он попросил включить "что-то из шансона", сообщила объединенная пресс-служба судов региона. "В июле 2023 года в одном из общежитий Каменска-Уральского случилась ссора. В комнату, в которой компания распивала спиртные напитки и громко слушала музыку, зашел мужчина, которого не устраивал звучавший музыкальный репертуар. Он потребовал включить что-нибудь из шансона. Завязалась ссора, в ходе которой Андрей Дронов, ранее не знавший гражданина, нанес тому несколько ударов. Мужчину увезли в больницу, где он скончался от полученных травм", – рассказали в суде. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе судов, включить шансон попросил фигурант Дронов. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Свою вину он не признал, пояснял судье, что от ударов, которые нанес потерпевшему, тот умереть не мог. "Однако в суде было доказано обратное… Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима", – уточнили в пресс-службе. В пользу матери потерпевшего с фигуранта взыскали 65 тысяч рублей за расходы на погребение и 1,2 миллиона рублей компенсации морального вреда, добавили в инстанции.
https://ria.ru/20250704/kaliningrad-2027228757.html
каменск-уральский
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, каменск-уральский, свердловская область
Происшествия, Каменск-Уральский, Свердловская область
Жителя Урала осудили за смерть мужчины, которого он просил включить шансон

Жителю Каменска-Уральского дали 12 лет колонии за избиение мужчины до смерти

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Житель Каменска-Уральского Свердловской области получил 12 лет колонии по делу об избиении и гибели мужчины, которого он попросил включить "что-то из шансона", сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"В июле 2023 года в одном из общежитий Каменска-Уральского случилась ссора. В комнату, в которой компания распивала спиртные напитки и громко слушала музыку, зашел мужчина, которого не устраивал звучавший музыкальный репертуар. Он потребовал включить что-нибудь из шансона. Завязалась ссора, в ходе которой Андрей Дронов, ранее не знавший гражданина, нанес тому несколько ударов. Мужчину увезли в больницу, где он скончался от полученных травм", – рассказали в суде.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе судов, включить шансон попросил фигурант Дронов. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Свою вину он не признал, пояснял судье, что от ударов, которые нанес потерпевшему, тот умереть не мог.
"Однако в суде было доказано обратное… Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима", – уточнили в пресс-службе.
В пользу матери потерпевшего с фигуранта взыскали 65 тысяч рублей за расходы на погребение и 1,2 миллиона рублей компенсации морального вреда, добавили в инстанции.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Калининградской области мужчина сломал челюсть прохожему за замечание
4 июля, 16:29
 
ПроисшествияКаменск-УральскийСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала