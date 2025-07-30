https://ria.ru/20250730/sud-2032264929.html

Суд отказал Джигурде в повторном иске о наследстве

Суд отказал Джигурде в повторном иске о наследстве - РИА Новости, 30.07.2025

Суд отказал Джигурде в повторном иске о наследстве

Суд в Москве прекратил производство по иску артиста Никиты Джигурды к нотариусу из-за наследства, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T05:09:00+03:00

2025-07-30T05:09:00+03:00

2025-07-30T05:09:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Суд в Москве прекратил производство по иску артиста Никиты Джигурды к нотариусу из-за наследства, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Джигурда обратился в суд с иском о признании права собственности на имущество в порядке наследования и обязании нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство, однако в апреле 2023 года производство по нему было прекращено, определение вступило в силу. Вскоре артист обратился в суд с аналогичным иском, тогда как законодательство запрещает подавать заявление по основаниям, которые ранее уже рассматривались судом. По этой причине суд в Москве в понедельник прекратил производство по заявлению Джигурды. При этом артист ранее обратился в Конституционный суд России, оспаривая конституционность нормы Гражданского кодекса РФ об основаниях наследования, но и там получил отказ. Наследство Джигурде и его супруге Марине Анисиной завещала предпринимательница Людмила Браташ, ушедшая из жизни в 2016 году, их связывали дружеские отношения. В то же время, у Браташ имелась и другая наследница – родная сестра Светлана Романова. Последняя инициировала иск о том, что наследницей является она, и суд встал на ее сторону. Скандальные разбирательства по этому вопросу тянутся почти 10 лет.

https://ria.ru/20250503/abdulov-2014360116.html

https://ria.ru/20250204/nasledstvo-1997213239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, никита джигурда, шоу-бизнес