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Суд отказал Джигурде в повторном иске о наследстве - РИА Новости, 30.07.2025
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Шоубиз
 
05:09 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/sud-2032264929.html
Суд отказал Джигурде в повторном иске о наследстве
Суд отказал Джигурде в повторном иске о наследстве - РИА Новости, 30.07.2025
Суд отказал Джигурде в повторном иске о наследстве
Суд в Москве прекратил производство по иску артиста Никиты Джигурды к нотариусу из-за наследства, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:09:00+03:00
2025-07-30T05:09:00+03:00
шоубиз
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никита джигурда
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Суд в Москве прекратил производство по иску артиста Никиты Джигурды к нотариусу из-за наследства, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Джигурда обратился в суд с иском о признании права собственности на имущество в порядке наследования и обязании нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство, однако в апреле 2023 года производство по нему было прекращено, определение вступило в силу. Вскоре артист обратился в суд с аналогичным иском, тогда как законодательство запрещает подавать заявление по основаниям, которые ранее уже рассматривались судом. По этой причине суд в Москве в понедельник прекратил производство по заявлению Джигурды. При этом артист ранее обратился в Конституционный суд России, оспаривая конституционность нормы Гражданского кодекса РФ об основаниях наследования, но и там получил отказ. Наследство Джигурде и его супруге Марине Анисиной завещала предпринимательница Людмила Браташ, ушедшая из жизни в 2016 году, их связывали дружеские отношения. В то же время, у Браташ имелась и другая наследница – родная сестра Светлана Романова. Последняя инициировала иск о том, что наследницей является она, и суд встал на ее сторону. Скандальные разбирательства по этому вопросу тянутся почти 10 лет.
https://ria.ru/20250503/abdulov-2014360116.html
https://ria.ru/20250204/nasledstvo-1997213239.html
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россия, москва, никита джигурда, шоу-бизнес
Шоубиз, Россия, Москва, Никита Джигурда, Шоу-бизнес
Суд отказал Джигурде в повторном иске о наследстве

Суд прекратил производство по иску Никиты Джигурды к нотариусу из-за наследства

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАктер Никита Джигурда
Актер Никита Джигурда - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Актер Никита Джигурда. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Суд в Москве прекратил производство по иску артиста Никиты Джигурды к нотариусу из-за наследства, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Джигурда обратился в суд с иском о признании права собственности на имущество в порядке наследования и обязании нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство, однако в апреле 2023 года производство по нему было прекращено, определение вступило в силу.
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Вскоре артист обратился в суд с аналогичным иском, тогда как законодательство запрещает подавать заявление по основаниям, которые ранее уже рассматривались судом.
По этой причине суд в Москве в понедельник прекратил производство по заявлению Джигурды. При этом артист ранее обратился в Конституционный суд России, оспаривая конституционность нормы Гражданского кодекса РФ об основаниях наследования, но и там получил отказ.
Наследство Джигурде и его супруге Марине Анисиной завещала предпринимательница Людмила Браташ, ушедшая из жизни в 2016 году, их связывали дружеские отношения. В то же время, у Браташ имелась и другая наследница – родная сестра Светлана Романова. Последняя инициировала иск о том, что наследницей является она, и суд встал на ее сторону. Скандальные разбирательства по этому вопросу тянутся почти 10 лет.
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