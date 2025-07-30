https://ria.ru/20250730/stroitelstvo-2032247480.html

Счетная палата проверила исполнение бюджета в "Едином заказчике"

Счетная палата проверила исполнение бюджета в "Едином заказчике" - РИА Новости, 30.07.2025

Счетная палата проверила исполнение бюджета в "Едином заказчике"

Счетная палата РФ проверила исполнение бюджета в публично-правовой компании "Единый заказчик" и установила, что на начало 2025 года у компании на балансе... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T00:11:00+03:00

2025-07-30T00:11:00+03:00

2025-07-30T00:11:00+03:00

строительство

россия

экономика

счетная палата рф

единый заказчик в сфере строительства

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ проверила исполнение бюджета в публично-правовой компании "Единый заказчик" и установила, что на начало 2025 года у компании на балансе числилось 184 объекта незавершенного строительства (ОНС) с общим объемом финансовых вложений 117 миллиардов рублей, компания продолжает переносить сроки завершения большей части объектов, запланированных к вводу, следует из материалов. "Как и в период 2021–2023 годов ППК "Единый заказчик" продолжает практику по переносу сроков завершения большей части объектов, запланированных к вводу в начале отчетного периода, а также по снижению количества запланированных к вводу объектов в конце отчетных периодов", - говорится в отчете ведомства. "Согласно данным бюджетной отчетности ("Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства") в ППК "Единый заказчик" по состоянию на 1 января 2025 года числилось 184 объекта незавершенного строительства, включая планово строящиеся, с общим объемом финансовых вложений – 116 968,8 млн рублей", - отмечается в документе. "Первоначально на 1 января 2024 года планировался ввод 13 объектов, из них по состоянию на 31 декабря 2024 года введен только один объект, соответственно, ввод 12 объектов перенесен на последующие периоды", - указывает Счетная палата. Среди основных причин переноса срока вводов объектов в эксплуатацию Счетная палата выделяет необходимость корректировки проектно-сметной документации, возникшей по различным основаниям, или задержки в получении положительного заключения экспертизы на откорректированную проектно-сметную документацию, а также длительные сроки поставки импортного оборудования из-за сложной геополитической обстановки и медленные темпы работ подрядных организаций. "Информация о плановых показателях ввода объектов ППК "Единый заказчик" в эксплуатацию, содержащаяся в различных подсистемах, модулях и отчетах ГИИС "Электронный бюджет", носит противоречивый характер и содержит не вполне достоверные сведения", - говорится в отчете. Дебиторская задолженность "Единого заказчика" по объектам капитального строительства увеличилась за год на 35,9% и достигла 107,3 миллиарда рублей, что обусловлено невысокими темпами приемки выполненных работ, увеличением количества реализуемых объектов (с 99 в начале года до 104 в конце года) и высоким объемом авансирования, указывает ведомство в отчете. Там также отмечается, что необходимость высокого авансирования компания обосновывает потребностью снижения "риска увеличения сроков и стоимости строительства объектов ввиду неблагоприятной международной обстановки". "Перенос сроков ввода объектов на будущие периоды осуществляется по причине отсутствия финансирования в объеме, необходимом для завершения объектов, необходимости корректировки проектно-сметной документации, а также длительности поставки необходимого оборудования", - пояснили в "Едином заказчике", их комментарий прилагается в материалах.

https://ria.ru/20250624/voda-2025007189.html

https://ria.ru/20250715/svyaz-2029129141.html

https://ria.ru/20250708/oteli-2027797141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

строительство, россия, экономика, счетная палата рф, единый заказчик в сфере строительства