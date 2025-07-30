https://ria.ru/20250730/strakhovanie-2032438662.html

"Согаз" упростил подачу заявлений на выплаты жителям Камчатки и Сахалина

"Согаз" упростил подачу заявлений на выплаты жителям Камчатки и Сахалина - РИА Новости, 30.07.2025

"Согаз" упростил подачу заявлений на выплаты жителям Камчатки и Сахалина

"Согаз" упростил подачу заявлений об урегулировании страховых событий по всем видам страхования для жителей и компаний Камчатского края и Сахалинской области с... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T18:15:00+03:00

2025-07-30T18:15:00+03:00

2025-07-30T18:15:00+03:00

сахалинская область

камчатский край

камчатка

согаз

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Согаз" упростил подачу заявлений об урегулировании страховых событий по всем видам страхования для жителей и компаний Камчатского края и Сахалинской области с 30 июля 2025 года в связи с режимом повышенной готовности из-за землетрясения, говорится в сообщении компании. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7, еще два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 с разницей в 20 минут произошли у побережья Курил. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. Правительство Сахалинской области сообщало о введении режима ЧС в Северо-Курильском районе. "Подать заявление на выплату можно в электронном виде, приложив имеющиеся документы о событии. При необходимости "Согаз" окажет содействие в сборе недостающих документов. Заявления из Камчатского края и Сахалинской области будут рассмотрены в приоритетном порядке", – говорится в сообщении. Страховая компания не ограничивает сроки обращения за страховой выплатой в регионе: клиенты смогут обратиться за выплатой после стабилизации ситуации и получения доступа к своему имуществу. Застрахованным для получения страховой выплаты потребуется заявление, документ, удостоверяющий личность и документы, удостоверяющие родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся представителями потерпевшего. В случае вреда имуществу потребуются документы, подтверждающие размер причиненного вреда и имущественный интерес потерпевшего: это может быть выписка из ЕГРН, свидетельство о праве, договор аренды, договор социального найма, паспорт технического средства и так далее. В случае вреда здоровью страховщику нужно представить медицинские документы, подтверждающие нанесенный вред: справки, выписки, эпикризы, медицинские карты.

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032431062.html

https://ria.ru/20250730/quake-2032393774.html

сахалинская область

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сахалинская область, камчатский край, камчатка, согаз, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия