https://ria.ru/20250730/stolichki-2032335778.html

Сеть аптек "Столички" сообщила о восстановлении сервисов после кибератаки

Сеть аптек "Столички" сообщила о восстановлении сервисов после кибератаки - РИА Новости, 30.07.2025

Сеть аптек "Столички" сообщила о восстановлении сервисов после кибератаки

Утечки персональных данных клиентов аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") не зафиксировано на фоне хакерской атаки во вторник, работы по восстановлению... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:00:00+03:00

2025-07-30T13:00:00+03:00

2025-07-30T13:03:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Утечки персональных данных клиентов аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") не зафиксировано на фоне хакерской атаки во вторник, работы по восстановлению сервисов продолжаются, сообщили РИА Новости в компании."На сегодняшний день не зафиксировано утечки персональных данных клиентов аптек. Работы по восстановлению сервисов продолжаются", - говорится в сообщении.Во вторник сеть "Столички" подверглась хакерской атаке, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.Позже Роскомнадзор сообщил агентству, что зафиксировал сбой в работе сети аптек "Столички", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор" (входит в "Медицину АльфаСтрахования"), признаков DDoS-атак нет, причины произошедшего выясняются.

https://ria.ru/20250730/vkusvill-2032333532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)