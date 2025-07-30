https://ria.ru/20250730/stolichki-2032335778.html
Сеть аптек "Столички" сообщила о восстановлении сервисов после кибератаки
Сеть аптек "Столички" сообщила о восстановлении сервисов после кибератаки - РИА Новости, 30.07.2025
Сеть аптек "Столички" сообщила о восстановлении сервисов после кибератаки
Утечки персональных данных клиентов аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") не зафиксировано на фоне хакерской атаки во вторник, работы по восстановлению... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:00:00+03:00
2025-07-30T13:00:00+03:00
2025-07-30T13:03:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Утечки персональных данных клиентов аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") не зафиксировано на фоне хакерской атаки во вторник, работы по восстановлению сервисов продолжаются, сообщили РИА Новости в компании."На сегодняшний день не зафиксировано утечки персональных данных клиентов аптек. Работы по восстановлению сервисов продолжаются", - говорится в сообщении.Во вторник сеть "Столички" подверглась хакерской атаке, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.Позже Роскомнадзор сообщил агентству, что зафиксировал сбой в работе сети аптек "Столички", "Неофарм" и клиники "Семейный доктор" (входит в "Медицину АльфаСтрахования"), признаков DDoS-атак нет, причины произошедшего выясняются.
https://ria.ru/20250730/vkusvill-2032333532.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Сеть аптек "Столички" сообщила о восстановлении сервисов после кибератаки
В "Столичках" сообщили об отсутствии утечки данных клиентов после кибератаки