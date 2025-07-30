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На Ставрополье тушат крупный пожар
На Ставрополье тушат крупный пожар - РИА Новости, 30.07.2025
На Ставрополье тушат крупный пожар
Огнеборцы тушат крупный пожар в Ставропольском крае, огнем охвачено более 100 гектаров сухой растительности. сообщает главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:20:00+03:00
2025-07-30T14:20:00+03:00
2025-07-30T14:20:00+03:00
происшествия
ставропольский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Огнеборцы тушат крупный пожар в Ставропольском крае, огнем охвачено более 100 гектаров сухой растительности. сообщает главное управление МЧС РФ по региону. "На Ставрополье огнеборцы тушат крупный пожар. Прямо сейчас огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в Петровском МО в районе села Мартыновского. Огнем охвачено более 100 гектаров сухой растительности. На месте работают четыре специалиста и две единицы техники", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, ставропольский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ставрополье тушат крупный пожар
МЧС: на Ставрополье горит более 100 гектаров сухой растительности