https://ria.ru/20250730/stavropole-2032363717.html

На Ставрополье тушат крупный пожар

На Ставрополье тушат крупный пожар - РИА Новости, 30.07.2025

На Ставрополье тушат крупный пожар

Огнеборцы тушат крупный пожар в Ставропольском крае, огнем охвачено более 100 гектаров сухой растительности. сообщает главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:20:00+03:00

2025-07-30T14:20:00+03:00

2025-07-30T14:20:00+03:00

происшествия

ставропольский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Огнеборцы тушат крупный пожар в Ставропольском крае, огнем охвачено более 100 гектаров сухой растительности. сообщает главное управление МЧС РФ по региону. "На Ставрополье огнеборцы тушат крупный пожар. Прямо сейчас огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в Петровском МО в районе села Мартыновского. Огнем охвачено более 100 гектаров сухой растительности. На месте работают четыре специалиста и две единицы техники", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250729/vertolet--2032141547.html

ставропольский край

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2025

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происшествия, ставропольский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)