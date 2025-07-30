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В США обнаружили радиоактивный улей - РИА Новости, 30.07.2025
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23:10 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/ssha-2032480059.html
В США обнаружили радиоактивный улей
В США обнаружили радиоактивный улей - РИА Новости, 30.07.2025
В США обнаружили радиоактивный улей
Рабочие на фабрике в Южной Каролине в США, где в прошлом производились ключевые детали для ядерного оружия, нашли радиоактивный улей, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T23:10:00+03:00
2025-07-30T23:10:00+03:00
в мире
южная каролина
сша
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Рабочие на фабрике в Южной Каролине в США, где в прошлом производились ключевые детали для ядерного оружия, нашли радиоактивный улей, сообщает телеканал CBS. "Работники, которые проверяли уровень радиации, нашли осиный улей рядом с резервуарами с жидкими ядерными отходами", - говорится в сообщении. Там говорится, что уровень радиации гнезда превышал допустимый в 10 раз. Работники побрызгали улей инсектицидом, убрали и уничтожили как радиоактивные отходы. "Ос не нашли. Утечек отходов не было", - говорится в сообщении. Ненормальный фон объяснили накапливавшимся годами радиоактивным загрязнением, сообщает телеканал.
https://ria.ru/20250723/iran-2030739812.html
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в мире, южная каролина, сша, ядерное оружие
В мире, Южная Каролина, США, Ядерное оружие
В США обнаружили радиоактивный улей

В Южной Каролине на фабрике нашли радиоактивный улей

© Depositphotos.com / digidreamЮжная Каролина, США
Южная Каролина, США - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Depositphotos.com / digidream
Южная Каролина, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Рабочие на фабрике в Южной Каролине в США, где в прошлом производились ключевые детали для ядерного оружия, нашли радиоактивный улей, сообщает телеканал CBS.
"Работники, которые проверяли уровень радиации, нашли осиный улей рядом с резервуарами с жидкими ядерными отходами", - говорится в сообщении.
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Там говорится, что уровень радиации гнезда превышал допустимый в 10 раз.
Работники побрызгали улей инсектицидом, убрали и уничтожили как радиоактивные отходы. "Ос не нашли. Утечек отходов не было", - говорится в сообщении.
Ненормальный фон объяснили накапливавшимся годами радиоактивным загрязнением, сообщает телеканал.
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В миреЮжная КаролинаСШАЯдерное оружие
 
 
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