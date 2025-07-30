https://ria.ru/20250730/ssha-2032480059.html

В США обнаружили радиоактивный улей

В США обнаружили радиоактивный улей - РИА Новости, 30.07.2025

В США обнаружили радиоактивный улей

Рабочие на фабрике в Южной Каролине в США, где в прошлом производились ключевые детали для ядерного оружия, нашли радиоактивный улей, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T23:10:00+03:00

2025-07-30T23:10:00+03:00

2025-07-30T23:10:00+03:00

в мире

южная каролина

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Рабочие на фабрике в Южной Каролине в США, где в прошлом производились ключевые детали для ядерного оружия, нашли радиоактивный улей, сообщает телеканал CBS. "Работники, которые проверяли уровень радиации, нашли осиный улей рядом с резервуарами с жидкими ядерными отходами", - говорится в сообщении. Там говорится, что уровень радиации гнезда превышал допустимый в 10 раз. Работники побрызгали улей инсектицидом, убрали и уничтожили как радиоактивные отходы. "Ос не нашли. Утечек отходов не было", - говорится в сообщении. Ненормальный фон объяснили накапливавшимся годами радиоактивным загрязнением, сообщает телеканал.

https://ria.ru/20250723/iran-2030739812.html

https://ria.ru/20250713/frantsija-2028907373.html

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в мире, южная каролина, сша, ядерное оружие