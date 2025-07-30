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ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента годовых - РИА Новости, 30.07.2025
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21:11 30.07.2025 (обновлено: 21:21 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/ssha-2032469592.html
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента годовых
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента годовых - РИА Новости, 30.07.2025
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T21:11:00+03:00
2025-07-30T21:21:00+03:00
экономика
сша
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.Регулятор отмечает, что последние данные свидетельствуют о замедлении темпов роста экономической активности в первой половине года. Уровень безработицы остается низким, а ситуация на рынке труда - в целом стабильной. Инфляция остается несколько повышенной.Американский центробанк продолжит следить за поступающими данными относительно экономического прогноза, а также готов корректировать курс денежно-кредитной политики в случае возникновения рисков для целевых уровней занятости и инфляции.ФРС также продолжит сокращение запасов казначейских, долговых и ипотечных ценных бумаг, отмечается в релизе.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента годовых

ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента годовых

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.
Регулятор отмечает, что последние данные свидетельствуют о замедлении темпов роста экономической активности в первой половине года. Уровень безработицы остается низким, а ситуация на рынке труда - в целом стабильной. Инфляция остается несколько повышенной.
Американский центробанк продолжит следить за поступающими данными относительно экономического прогноза, а также готов корректировать курс денежно-кредитной политики в случае возникновения рисков для целевых уровней занятости и инфляции.
ФРС также продолжит сокращение запасов казначейских, долговых и ипотечных ценных бумаг, отмечается в релизе.
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