https://ria.ru/20250730/ssha-2032469592.html

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента годовых

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента годовых - РИА Новости, 30.07.2025

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T21:11:00+03:00

2025-07-30T21:11:00+03:00

2025-07-30T21:21:00+03:00

экономика

сша

федеральная резервная система сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.Регулятор отмечает, что последние данные свидетельствуют о замедлении темпов роста экономической активности в первой половине года. Уровень безработицы остается низким, а ситуация на рынке труда - в целом стабильной. Инфляция остается несколько повышенной.Американский центробанк продолжит следить за поступающими данными относительно экономического прогноза, а также готов корректировать курс денежно-кредитной политики в случае возникновения рисков для целевых уровней занятости и инфляции.ФРС также продолжит сокращение запасов казначейских, долговых и ипотечных ценных бумаг, отмечается в релизе.

https://ria.ru/20250728/stavka-2031989265.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, федеральная резервная система сша