https://ria.ru/20250730/ssha-2032251520.html

YouTube научит ИИ определять возраст пользователей в США

YouTube научит ИИ определять возраст пользователей в США - РИА Новости, 30.07.2025

YouTube научит ИИ определять возраст пользователей в США

Американский видеохостинг YouTube сообщил, что начнет выявлять несовершеннолетних пользователей в США с помощью искусственного интеллекта (ИИ), чтобы ограничить РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T01:17:00+03:00

2025-07-30T01:17:00+03:00

2025-07-30T01:17:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Американский видеохостинг YouTube сообщил, что начнет выявлять несовершеннолетних пользователей в США с помощью искусственного интеллекта (ИИ), чтобы ограничить просматриваемый ими контент. "В течение следующих нескольких недель мы начнем внедрять машинное обучение для определения возраста небольшой группы пользователей в США, чтобы подростки рассматривались как подростки, а взрослые - как взрослые... Мы будем использовать ИИ для интерпретации различных сигналов, которые помогут нам определить, достиг ли пользователь 18-летнего возраста", - говорится в сообщении в официальном блоге видеохостинга. Как отмечается, ИИ позволит сервису определять возраст пользователя вне зависимости от даты рождения, указанной в учетной записи, анализируя типы запрашиваемых и просматриваемых видео, а также длительность существования учетной записи. Если ИИ определит пользователя как несовершеннолетнего, то YouTube автоматически применит "соответствующие возрасту" меры безопасности, в частности, отключив персонализированную рекламу и ограничив повторный просмотр некоторых видео. Согласно сообщению, если система допустит ошибку, пользователь сможет подтвердить свой возраст с помощью кредитной карты или удостоверения личности государственного образца. Впоследствии видеохостинг планирует использовать подобную технологию в других странах, указывается в заявлении.

https://ria.ru/20250628/youtube-2025996482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сша, youtube, в мире