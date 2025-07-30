YouTube научит ИИ определять возраст пользователей в США
YouTube начнет выявлять несовершеннолетних пользователей в США с помощью ИИ
Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Американский видеохостинг YouTube сообщил, что начнет выявлять несовершеннолетних пользователей в США с помощью искусственного интеллекта (ИИ), чтобы ограничить просматриваемый ими контент.
"В течение следующих нескольких недель мы начнем внедрять машинное обучение для определения возраста небольшой группы пользователей в США, чтобы подростки рассматривались как подростки, а взрослые - как взрослые... Мы будем использовать ИИ для интерпретации различных сигналов, которые помогут нам определить, достиг ли пользователь 18-летнего возраста", - говорится в сообщении в официальном блоге видеохостинга.
Как отмечается, ИИ позволит сервису определять возраст пользователя вне зависимости от даты рождения, указанной в учетной записи, анализируя типы запрашиваемых и просматриваемых видео, а также длительность существования учетной записи. Если ИИ определит пользователя как несовершеннолетнего, то YouTube автоматически применит "соответствующие возрасту" меры безопасности, в частности, отключив персонализированную рекламу и ограничив повторный просмотр некоторых видео.
Согласно сообщению, если система допустит ошибку, пользователь сможет подтвердить свой возраст с помощью кредитной карты или удостоверения личности государственного образца.
Впоследствии видеохостинг планирует использовать подобную технологию в других странах, указывается в заявлении.
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