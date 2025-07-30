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Индия и США запустили спутник для составления детальной карты Земли
Индия и США запустили спутник для составления детальной карты Земли - РИА Новости, 30.07.2025
Индия и США запустили спутник для составления детальной карты Земли
Индийская организация космических исследований совместно с американским космическим агентством НАСА осуществила в среду запуск спутника NISAR, который будет... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T23:00:00+03:00
2025-07-30T23:00:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Индийская организация космических исследований совместно с американским космическим агентством НАСА осуществила в среду запуск спутника NISAR, который будет составлять детальную карту изменений земной поверхности, сообщает НАСА. "Спутник NISAR, оснащенный продвинутой системой радаров, которые создадут динамичную трехмерную карту Земли с невиданной детализированностью, был запущен из Космического центра имени Сатиша Дхавана... в (штате - ред.) Андхра-Прадеш в Индии", - говорится в пресс-релизе агентства. Согласно публикации, спутник способен регистрировать мельчайшие сдвиги суши и льда с точностью до сантиметра. Полученные данные можно будет использовать в самых разных сферах, включая реагирование на стихийные бедствия, мониторинг инфраструктуры и сельское хозяйство. Как отмечается в пресс-релизе, спутник оснащен двумя радарами, которые будут проводить мониторинг поверхности планеты два раза каждые 12 дней. Отмечается, что спутник сможет вести наблюдение даже за труднодоступными районами Южного полушария, которые, как правило, остаются вне зоны покрытия аналогов. Более того, спутник NISAR способен "видеть" сквозь облака. В феврале Индия и США заявили о намерении расширять сотрудничество в области освоения космоса, в том числе в области длительных полетов человека в космос. Отмечалось, что НАСА и Индийская организация космических исследований планируют осуществить запуск совместной миссии NISAR, которая будет направлена на составление карты изменений земной поверхности.
https://ria.ru/20250729/nasa-2032245878.html
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в мире, индия, сша, наса, индийская организация космических исследований
В мире, Индия, США, НАСА, Индийская организация космических исследований
Индия и США запустили спутник для составления детальной карты Земли
Индия и США запустили спутник для составления детальной карты изменений Земли