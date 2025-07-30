Sputnik подписал первое соглашение о сотрудничестве со СМИ Габона
© РИА Новости / Мария ДевахинаСоветник исполнительного директора Алексис Кумба и директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков во время подписания соглашения о сотрудничестве между информационным агентством и радио Sputnik и Агентством Печати Габона (AGP)
Советник исполнительного директора Алексис Кумба и директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков во время подписания соглашения о сотрудничестве между информационным агентством и радио Sputnik и Агентством Печати Габона (AGP)
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Москва, 30 июля – РИА Новости. Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между информационным агентством и радио Sputnik и Агентством Печати Габона (AGP) состоялась сегодня в онлайн-формате. Документ нацелен на развитие обмена новостным контентом, расширение совместных информационных и просветительских проектов. На церемонии присутствовали советник исполнительного директора Алексис Кумба и директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков. AGP стал первым официальным партнером Sputnik в Габоне.
Алексис Кумба подчеркнул важность нового партнерства: "Для AGP это значимый шаг к укреплению связей с мировыми информационными агентствами. Совместная работа со Sputnik позволит нам оперативно и достоверно информировать аудиторию Габона о событиях и тенденциях из разных уголков мира, а также развивать профессиональный потенциал сотрудников".
© РИА Новости / Мария ДевахинаСоветник исполнительного директора Алексис Кумба и директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков во время подписания соглашения о сотрудничестве между информационным агентством и радио Sputnik и Агентством Печати Габона (AGP)
Советник исполнительного директора Алексис Кумба и директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков во время подписания соглашения о сотрудничестве между информационным агентством и радио Sputnik и Агентством Печати Габона (AGP)
Василий Пушков отметил перспективы дальнейшего сотрудничества: "Подписание этого соглашения открывает новые горизонты для обмена качественной информацией между нашими агентствами. Габон, входящий в пятерку лидеров среди африканских стран по ВВП на душу населения, демонстрирует высокий уровень развития, что делает наше партнерство особенно интересным с точки зрения обмена знаниями и опытом. Мы рассчитываем на плодотворное взаимодействие, благодаря которому обе стороны смогут получать проверенные новости из первых рук и совместно реализовывать просветительские проекты".