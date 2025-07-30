https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032273775.html

Алаудинов: ВСУ почти прекратили контратаки у границы Белгородской области

Алаудинов: ВСУ почти прекратили контратаки у границы Белгородской области - РИА Новости, 30.07.2025

Алаудинов: ВСУ почти прекратили контратаки у границы Белгородской области

ВСУ практически прекратили попытки контратаковать российские силы у границы с Белгородской областью, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T07:36:00+03:00

2025-07-30T07:36:00+03:00

2025-07-30T09:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

апти алаудинов

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСК, 30 июл - РИА Новости. ВСУ практически прекратили попытки контратаковать российские силы у границы с Белгородской областью, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Если говорить конкретно об участке стык Курской и Белгородской областей и в целом о границе Белгородской области, там ситуация уже в принципе стабилизировалась на том участке, где мои ребята находятся. Если противник раньше пытался продавиться на этом участке, сейчас он полностью перестал предпринимать эти попытки, потому что понес очень большие потери и не смог абсолютно сделать никакого продвижения", - пояснил Алаудинов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, белгородская область, апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)