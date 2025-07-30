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Алаудинов: ВСУ почти прекратили контратаки у границы Белгородской области - РИА Новости, 30.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:36 30.07.2025 (обновлено: 09:46 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032273775.html
Алаудинов: ВСУ почти прекратили контратаки у границы Белгородской области
Алаудинов: ВСУ почти прекратили контратаки у границы Белгородской области - РИА Новости, 30.07.2025
Алаудинов: ВСУ почти прекратили контратаки у границы Белгородской области
ВСУ практически прекратили попытки контратаковать российские силы у границы с Белгородской областью, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T07:36:00+03:00
2025-07-30T09:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
апти алаудинов
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУРСК, 30 июл - РИА Новости. ВСУ практически прекратили попытки контратаковать российские силы у границы с Белгородской областью, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Если говорить конкретно об участке стык Курской и Белгородской областей и в целом о границе Белгородской области, там ситуация уже в принципе стабилизировалась на том участке, где мои ребята находятся. Если противник раньше пытался продавиться на этом участке, сейчас он полностью перестал предпринимать эти попытки, потому что понес очень большие потери и не смог абсолютно сделать никакого продвижения", - пояснил Алаудинов.
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белгородская область
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безопасность, белгородская область, апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Алаудинов: ВСУ почти прекратили контратаки у границы Белгородской области

Алаудинов: ВСУ почти перестали контратаковать у границы с Белгородской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Суджанском районе
Российские военнослужащие в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в Суджанском районе. Архивное фото
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КУРСК, 30 июл - РИА Новости. ВСУ практически прекратили попытки контратаковать российские силы у границы с Белгородской областью, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Если говорить конкретно об участке стык Курской и Белгородской областей и в целом о границе Белгородской области, там ситуация уже в принципе стабилизировалась на том участке, где мои ребята находятся. Если противник раньше пытался продавиться на этом участке, сейчас он полностью перестал предпринимать эти попытки, потому что понес очень большие потери и не смог абсолютно сделать никакого продвижения", - пояснил Алаудинов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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