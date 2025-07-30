https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032267015.html
Пес по кличке Рыжий спасал российских солдат под Артемовском
Пес по кличке Рыжий спасал российских солдат под Артемовском - РИА Новости, 30.07.2025
Пес по кличке Рыжий спасал российских солдат под Артемовском
Пес по кличке Рыжий спасал солдат добровольческого отряда "БАРС-16" под Артемовском – собака чувствовала скорое начало обстрелов или налетов, рассказала РИА... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:40:00+03:00
2025-07-30T05:40:00+03:00
2025-07-30T05:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
артемовск (донецкая область)
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Пес по кличке Рыжий спасал солдат добровольческого отряда "БАРС-16" под Артемовском – собака чувствовала скорое начало обстрелов или налетов, рассказала РИА Новости основательница донецкого приюта для собак "Четыре лапки" Ирина Волик. "Есть собака с позывным Рыжий. Ребята его вывезли из Артемовска. Сейчас он живет у нас. Рыжий прошел всю войну с ними (бойцами "БАРС-16" - ред.), весь Артемовск", - сказала Волик. По ее словам, пес "заранее давал знать о обстрелах, даже о налетах беспилотников". Волик уточнила, что незадолго до обстрела Рыжий начинал громко лаять, падать на землю и всячески привлекал внимание. "Пес и утешал, разговаривал по-своему с военными ребятами. Он их отдушина, радость, частичка", - добавила хозяйка приюта. Она отметила, что хозяин собаки позже погиб в бою. "Бойцы подразделения считали пса символом своего подразделения, но решили отправить Рыжего на покой. Сказали: "Ты свое отслужил. Сейчас ты комиссован. Выздоравливай, не болей, пусть найдется для тебя семья", - заключила Волик. Она добавила, что собака и сегодня, находясь в приюте, предупреждает о потенциальной опасности обстрела или налета дронов ВСУ. Артёмовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.
https://ria.ru/20241116/svo-1983702115.html
https://ria.ru/20250418/sobaka-2012199495.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск (донецкая область), артемовский, донбасс, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск (Донецкая область), Артемовский, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пес по кличке Рыжий спасал российских солдат под Артемовском
Собака Рыжий спасала солдат отряда "БАРС-16" под Артемовском
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Пес по кличке Рыжий спасал солдат добровольческого отряда "БАРС-16" под Артемовском – собака чувствовала скорое начало обстрелов или налетов, рассказала РИА Новости основательница донецкого приюта для собак "Четыре лапки" Ирина Волик.
"Есть собака с позывным Рыжий. Ребята его вывезли из Артемовска
. Сейчас он живет у нас. Рыжий прошел всю войну с ними (бойцами "БАРС-16" - ред.), весь Артемовск", - сказала Волик.
По ее словам, пес "заранее давал знать о обстрелах, даже о налетах беспилотников". Волик уточнила, что незадолго до обстрела Рыжий начинал громко лаять, падать на землю и всячески привлекал внимание.
"Пес и утешал, разговаривал по-своему с военными ребятами. Он их отдушина, радость, частичка", - добавила хозяйка приюта.
Она отметила, что хозяин собаки позже погиб в бою.
"Бойцы подразделения считали пса символом своего подразделения, но решили отправить Рыжего на покой. Сказали: "Ты свое отслужил. Сейчас ты комиссован. Выздоравливай, не болей, пусть найдется для тебя семья", - заключила Волик.
Она добавила, что собака и сегодня, находясь в приюте, предупреждает о потенциальной опасности обстрела или налета дронов ВСУ
.
Артёмовск - крупный город в Донбассе
к северу от Донецка
- по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву
территории ДНР
. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.