https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032267015.html

Пес по кличке Рыжий спасал российских солдат под Артемовском

Пес по кличке Рыжий спасал российских солдат под Артемовском - РИА Новости, 30.07.2025

Пес по кличке Рыжий спасал российских солдат под Артемовском

Пес по кличке Рыжий спасал солдат добровольческого отряда "БАРС-16" под Артемовском – собака чувствовала скорое начало обстрелов или налетов, рассказала РИА... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T05:40:00+03:00

2025-07-30T05:40:00+03:00

2025-07-30T05:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

артемовск (донецкая область)

артемовский

донбасс

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Пес по кличке Рыжий спасал солдат добровольческого отряда "БАРС-16" под Артемовском – собака чувствовала скорое начало обстрелов или налетов, рассказала РИА Новости основательница донецкого приюта для собак "Четыре лапки" Ирина Волик. "Есть собака с позывным Рыжий. Ребята его вывезли из Артемовска. Сейчас он живет у нас. Рыжий прошел всю войну с ними (бойцами "БАРС-16" - ред.), весь Артемовск", - сказала Волик. По ее словам, пес "заранее давал знать о обстрелах, даже о налетах беспилотников". Волик уточнила, что незадолго до обстрела Рыжий начинал громко лаять, падать на землю и всячески привлекал внимание. "Пес и утешал, разговаривал по-своему с военными ребятами. Он их отдушина, радость, частичка", - добавила хозяйка приюта. Она отметила, что хозяин собаки позже погиб в бою. "Бойцы подразделения считали пса символом своего подразделения, но решили отправить Рыжего на покой. Сказали: "Ты свое отслужил. Сейчас ты комиссован. Выздоравливай, не болей, пусть найдется для тебя семья", - заключила Волик. Она добавила, что собака и сегодня, находясь в приюте, предупреждает о потенциальной опасности обстрела или налета дронов ВСУ. Артёмовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.

https://ria.ru/20241116/svo-1983702115.html

https://ria.ru/20250418/sobaka-2012199495.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск (донецкая область)

артемовский

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

артемовск (донецкая область), артемовский, донбасс, вооруженные силы украины, безопасность