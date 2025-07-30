https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032260795.html

Российские военные уничтожили много техники ВСУ у Новоэкономического

Российские военные уничтожили много техники ВСУ у Новоэкономического - РИА Новости, 30.07.2025

Российские военные уничтожили много техники ВСУ у Новоэкономического

Российская армия уничтожила большое количество различной техники ВСУ во время освобождения населенного пункта Новоэкономическое в ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T04:09:00+03:00

2025-07-30T04:09:00+03:00

2025-07-30T04:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

александр захарченко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Российская армия уничтожила большое количество различной техники ВСУ во время освобождения населенного пункта Новоэкономическое в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода 5-ой гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным "Крис". "Было (присутствие техники ВСУ – ред.), но ребята (бойцы ВС России - ред.) своевременно реагировали и уничтожали… На моих глазах уничтожен один танк, три или четыре машины-броневика и порядка десятка, по-моему, пикапов", - сказал боец. Минобороны ранее сообщало, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" полностью освободили от украинских боевиков населенный пункт Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Освобождение Новоэкономического имеет важное стратегическое значение: поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми нарушает логистику ВСУ, отметило министерство. Минобороны добавило, что особую роль в операции сыграли беспилотники, которые не только корректировали огонь, но и перехватывали вражеские тяжелые дроны типа "Баба-Яга".

https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032143582.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, александр захарченко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность