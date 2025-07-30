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Российские военные уничтожили много техники ВСУ у Новоэкономического - РИА Новости, 30.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:09 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032260795.html
Российские военные уничтожили много техники ВСУ у Новоэкономического
Российские военные уничтожили много техники ВСУ у Новоэкономического - РИА Новости, 30.07.2025
Российские военные уничтожили много техники ВСУ у Новоэкономического
Российская армия уничтожила большое количество различной техники ВСУ во время освобождения населенного пункта Новоэкономическое в ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T04:09:00+03:00
2025-07-30T04:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
александр захарченко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Российская армия уничтожила большое количество различной техники ВСУ во время освобождения населенного пункта Новоэкономическое в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода 5-ой гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным "Крис". "Было (присутствие техники ВСУ – ред.), но ребята (бойцы ВС России - ред.) своевременно реагировали и уничтожали… На моих глазах уничтожен один танк, три или четыре машины-броневика и порядка десятка, по-моему, пикапов", - сказал боец. Минобороны ранее сообщало, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" полностью освободили от украинских боевиков населенный пункт Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Освобождение Новоэкономического имеет важное стратегическое значение: поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми нарушает логистику ВСУ, отметило министерство. Минобороны добавило, что особую роль в операции сыграли беспилотники, которые не только корректировали огонь, но и перехватывали вражеские тяжелые дроны типа "Баба-Яга".
https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032143582.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, александр захарченко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Александр Захарченко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные уничтожили много техники ВСУ у Новоэкономического

ВС России уничтожили большое количество техники ВСУ в боях за Новоэкономическое

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Российская армия уничтожила большое количество различной техники ВСУ во время освобождения населенного пункта Новоэкономическое в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода 5-ой гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" с позывным "Крис".
"Было (присутствие техники ВСУ – ред.), но ребята (бойцы ВС России - ред.) своевременно реагировали и уничтожали… На моих глазах уничтожен один танк, три или четыре машины-броневика и порядка десятка, по-моему, пикапов", - сказал боец.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Вчера, 15:14
Минобороны ранее сообщало, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" полностью освободили от украинских боевиков населенный пункт Новоэкономическое Донецкой Народной Республики.
Освобождение Новоэкономического имеет важное стратегическое значение: поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми нарушает логистику ВСУ, отметило министерство. Минобороны добавило, что особую роль в операции сыграли беспилотники, которые не только корректировали огонь, но и перехватывали вражеские тяжелые дроны типа "Баба-Яга".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЗахарченкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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