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Центр психологических операций Киева применил новую тактику - РИА Новости, 30.07.2025
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Центр психологических операций Киева применил новую тактику
Центр психологических операций Киева применил новую тактику - РИА Новости, 30.07.2025
Центр психологических операций Киева применил новую тактику
Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) на фоне продвижения сил РФ к Сумам применил новую тактику против российских военнослужащих,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T03:47:00+03:00
2025-07-30T03:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумы
апти алаудинов
вооруженные силы украины
центр информационно-психологических операций (ципсо)
киев
безопасность
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КУРСК, 30 июл - РИА Новости. Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) на фоне продвижения сил РФ к Сумам применил новую тактику против российских военнослужащих, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей в составе группировки войск "Север", с позывным "Аид". Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ бросают все силы, пытаясь остановить российские подразделения, продвигающиеся при формировании буферной зоны в направлении Сум, но продвижение ВС РФ продолжается. "Противник начал предпринимать в последние дни какую-то новую тактику ЦИПсО. Они получают фотографии действующих бойцов действующих боевых подразделений ВС РФ, составляют на них ориентировку, о том что якобы эти бойцы представляются нашим подразделением, а по факту являются диверсионно-разведывательными группами ВСУ", - рассказал "Аид". Он пояснил, что в сети появляются фотографии российских бойцов, в том числе спецназа "Ахмат", в виде ориентировок якобы на разыскиваемых диверсантов, в конечном итоге данные ориентировки оказываются у оперативных дежурных, которые в любом случае должны проверить данную информацию, что может вызвать ряд недоразумений. "Это сделано для того, чтобы сковать работу, создать проблему, тем более там написано, что в случае угрозы применять оружие на поражение. Противник уже ничем не брезгует. Начал делать фальшивые ориентировки для того, чтобы выбивать наших бойцов с боевой работы", - пояснил "Аид".
https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032143582.html
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россия, сумы, апти алаудинов, вооруженные силы украины, центр информационно-психологических операций (ципсо) , киев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) , Киев, Безопасность
Центр психологических операций Киева применил новую тактику

ЦИПсО пытаются выдать российских военных за украинские ДРГ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 30 июл - РИА Новости. Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) на фоне продвижения сил РФ к Сумам применил новую тактику против российских военнослужащих, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей в составе группировки войск "Север", с позывным "Аид".
Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ бросают все силы, пытаясь остановить российские подразделения, продвигающиеся при формировании буферной зоны в направлении Сум, но продвижение ВС РФ продолжается.
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"Противник начал предпринимать в последние дни какую-то новую тактику ЦИПсО. Они получают фотографии действующих бойцов действующих боевых подразделений ВС РФ, составляют на них ориентировку, о том что якобы эти бойцы представляются нашим подразделением, а по факту являются диверсионно-разведывательными группами ВСУ", - рассказал "Аид".
Он пояснил, что в сети появляются фотографии российских бойцов, в том числе спецназа "Ахмат", в виде ориентировок якобы на разыскиваемых диверсантов, в конечном итоге данные ориентировки оказываются у оперативных дежурных, которые в любом случае должны проверить данную информацию, что может вызвать ряд недоразумений.
"Это сделано для того, чтобы сковать работу, создать проблему, тем более там написано, что в случае угрозы применять оружие на поражение. Противник уже ничем не брезгует. Начал делать фальшивые ориентировки для того, чтобы выбивать наших бойцов с боевой работы", - пояснил "Аид".
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумыАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныЦентр информационно-психологических операций (ЦИПсО)КиевБезопасность
 
 
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