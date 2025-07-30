https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032259406.html

Центр психологических операций Киева применил новую тактику

Центр психологических операций Киева применил новую тактику - РИА Новости, 30.07.2025

Центр психологических операций Киева применил новую тактику

Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) на фоне продвижения сил РФ к Сумам применил новую тактику против российских военнослужащих,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T03:47:00+03:00

2025-07-30T03:47:00+03:00

2025-07-30T03:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумы

апти алаудинов

вооруженные силы украины

центр информационно-психологических операций (ципсо)

киев

безопасность

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КУРСК, 30 июл - РИА Новости. Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) на фоне продвижения сил РФ к Сумам применил новую тактику против российских военнослужащих, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей в составе группировки войск "Север", с позывным "Аид". Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ бросают все силы, пытаясь остановить российские подразделения, продвигающиеся при формировании буферной зоны в направлении Сум, но продвижение ВС РФ продолжается. "Противник начал предпринимать в последние дни какую-то новую тактику ЦИПсО. Они получают фотографии действующих бойцов действующих боевых подразделений ВС РФ, составляют на них ориентировку, о том что якобы эти бойцы представляются нашим подразделением, а по факту являются диверсионно-разведывательными группами ВСУ", - рассказал "Аид". Он пояснил, что в сети появляются фотографии российских бойцов, в том числе спецназа "Ахмат", в виде ориентировок якобы на разыскиваемых диверсантов, в конечном итоге данные ориентировки оказываются у оперативных дежурных, которые в любом случае должны проверить данную информацию, что может вызвать ряд недоразумений. "Это сделано для того, чтобы сковать работу, создать проблему, тем более там написано, что в случае угрозы применять оружие на поражение. Противник уже ничем не брезгует. Начал делать фальшивые ориентировки для того, чтобы выбивать наших бойцов с боевой работы", - пояснил "Аид".

https://ria.ru/20250729/zelenskiy-2032143582.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумы

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сумы, апти алаудинов, вооруженные силы украины, центр информационно-психологических операций (ципсо) , киев, безопасность