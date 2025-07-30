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Российский дрон уничтожил натовский бронеавтомобиль в ДНР
Российский дрон уничтожил натовский бронеавтомобиль в ДНР - РИА Новости, 30.07.2025
Российский дрон уничтожил натовский бронеавтомобиль в ДНР
Оператор БПЛА Южной группировки войск уничтожил натовский бронеавтомобиль HMMWV на константиновском направлении в зоне СВО, соответствующие кадры оказались в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T00:38:00+03:00
2025-07-30T00:38:00+03:00
2025-07-30T00:38:00+03:00
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Оператор БПЛА Южной группировки войск уничтожил натовский бронеавтомобиль HMMWV на константиновском направлении в зоне СВО, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля видно, как бронеавтомобиль стоит у одной из оборудованных позиций ВСУ. Бойцы российской 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили натовскую технику, после чего расчет FPV 27-го артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки при корректировке с воздуха поразил цель. Как сообщил РИА Новости представитель Южной группировки войск, на полное уничтожение бронеавтомобиля производства США было затрачено два FPV-дрона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский дрон уничтожил натовский бронеавтомобиль в ДНР
Оператор БПЛА уничтожил бронеавтомобиль HMMWV на Константиновском направлении