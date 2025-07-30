https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032249589.html

Российский дрон уничтожил натовский бронеавтомобиль в ДНР

Российский дрон уничтожил натовский бронеавтомобиль в ДНР - РИА Новости, 30.07.2025

Российский дрон уничтожил натовский бронеавтомобиль в ДНР

Оператор БПЛА Южной группировки войск уничтожил натовский бронеавтомобиль HMMWV на константиновском направлении в зоне СВО, соответствующие кадры оказались в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T00:38:00+03:00

2025-07-30T00:38:00+03:00

2025-07-30T00:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Оператор БПЛА Южной группировки войск уничтожил натовский бронеавтомобиль HMMWV на константиновском направлении в зоне СВО, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля видно, как бронеавтомобиль стоит у одной из оборудованных позиций ВСУ. Бойцы российской 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили натовскую технику, после чего расчет FPV 27-го артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки при корректировке с воздуха поразил цель. Как сообщил РИА Новости представитель Южной группировки войск, на полное уничтожение бронеавтомобиля производства США было затрачено два FPV-дрона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, вооруженные силы украины, безопасность