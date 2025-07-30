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Российский дрон уничтожил натовский бронеавтомобиль в ДНР - РИА Новости, 30.07.2025
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00:38 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032249589.html
Российский дрон уничтожил натовский бронеавтомобиль в ДНР
Российский дрон уничтожил натовский бронеавтомобиль в ДНР - РИА Новости, 30.07.2025
Российский дрон уничтожил натовский бронеавтомобиль в ДНР
Оператор БПЛА Южной группировки войск уничтожил натовский бронеавтомобиль HMMWV на константиновском направлении в зоне СВО, соответствующие кадры оказались в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T00:38:00+03:00
2025-07-30T00:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Оператор БПЛА Южной группировки войск уничтожил натовский бронеавтомобиль HMMWV на константиновском направлении в зоне СВО, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах объективного контроля видно, как бронеавтомобиль стоит у одной из оборудованных позиций ВСУ. Бойцы российской 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили натовскую технику, после чего расчет FPV 27-го артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки при корректировке с воздуха поразил цель. Как сообщил РИА Новости представитель Южной группировки войск, на полное уничтожение бронеавтомобиля производства США было затрачено два FPV-дрона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский дрон уничтожил натовский бронеавтомобиль в ДНР

Оператор БПЛА уничтожил бронеавтомобиль HMMWV на Константиновском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры FVP-дронов
Операторы FVP-дронов - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Операторы FVP-дронов . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Оператор БПЛА Южной группировки войск уничтожил натовский бронеавтомобиль HMMWV на константиновском направлении в зоне СВО, соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости.
На кадрах объективного контроля видно, как бронеавтомобиль стоит у одной из оборудованных позиций ВСУ. Бойцы российской 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили натовскую технику, после чего расчет FPV 27-го артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки при корректировке с воздуха поразил цель.
Как сообщил РИА Новости представитель Южной группировки войск, на полное уничтожение бронеавтомобиля производства США было затрачено два FPV-дрона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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