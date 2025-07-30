https://ria.ru/20250730/speedtest--2032337658.html

В Госдуме прокомментировали блокировку Speedtest в России

В Госдуме прокомментировали блокировку Speedtest в России - РИА Новости, 30.07.2025

В Госдуме прокомментировали блокировку Speedtest в России

Сервис по измерению скорости и качества интернет-соединения Speedtest собирал технические данные о работе сетей, информация могла запросто попасть в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:04:00+03:00

2025-07-30T13:04:00+03:00

2025-07-30T13:13:00+03:00

госдума рф

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сервис по измерению скорости и качества интернет-соединения Speedtest собирал технические данные о работе сетей, информация могла запросто попасть в распоряжение иностранных спецслужб, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немки.Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису по измерению скорости и качества интернет-соединения Speedtest от компании Ookla, сообщили ранее РИА Новости в ведомстве."Ограничение доступа к Speedtest - это не формальность. Речь идёт о реальной угрозе для безопасности российской телеком-инфраструктуры. Этот сервис, хоть и выглядит как простой инструмент для проверки скорости интернета, собирает весьма чувствительные технические данные о работе сетей, маршрутах и параметрах соединений. Учитывая, что Ookla - американская компания, вся эта информация может запросто попасть в распоряжение иностранных спецслужб", - сказал он.Депутат напомнил, что ещё в 2024 году Международная академия связи обратила внимание на потенциальные риски использования таких платформ."Это был сигнал, который нельзя игнорировать: в условиях обостряющихся киберугроз любая утечка технической информации - это потенциальный инструмент для атак на ключевые элементы цифровой инфраструктуры", - добавил Немкин.Парламентарий подчеркнул, что ограничение доступа к Speedtest осуществляется в соответствии с постановлением правительства РФ № 127 от 12 февраля 2020 года, которое направлено на обеспечение устойчивости и безопасности сетей связи общего пользования."Это системная и абсолютно обоснованная мера, призванная снизить риски внешнего вмешательства в российский интернет-сегмент. Важно понимать, что российские пользователи не остаются без инструментов для проверки качества связи. Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования разработано приложение "ПроСеть" - полностью отечественное решение, доступное в Rustore", - рассказал депутат.Как отметил Немкин, "ПроСеть" позволяет измерять скорость передачи данных, уровень сигнала и доступность ресурсов без риска передачи информации за рубеж."Сегодня, когда цифровая среда уже стала одним из фронтов геополитического противостояния, необходимо переходить на проверенные и безопасные национальные технологии. Мы не можем позволить, чтобы даже на первый взгляд безобидные сервисы становились потенциальными каналами утечки данных и инструментами внешнего влияния", - заключил он.

https://ria.ru/20250730/rkn--2032336368.html

https://ria.ru/20250519/rkn-2017871309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)