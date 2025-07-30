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Совладелец аэропорта Внуково готов инвестировать в Домодедово, пишет РБК - РИА Новости, 30.07.2025
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10:01 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/sovladelets-2032294460.html
Совладелец аэропорта Внуково готов инвестировать в Домодедово, пишет РБК
Совладелец аэропорта Внуково готов инвестировать в Домодедово, пишет РБК - РИА Новости, 30.07.2025
Совладелец аэропорта Внуково готов инвестировать в Домодедово, пишет РБК
Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев готов инвестировать в аэропорт "Домодедово", который летом перешел в государственную собственность, следует из... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:01:00+03:00
2025-07-30T10:01:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
виталий ванцев
дмитрий каменщик
домодедово (аэропорт)
рбк (медиагруппа)
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев готов инвестировать в аэропорт "Домодедово", который летом перешел в государственную собственность, следует из сообщения издания РБК. Генпрокуратура РФ в своем иске, поданном в январе к Дмитрию Каменщику, еще одному бенефициару "Домодедово" Валерию Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы, попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации ООО "ДМЕ Холдинг". Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". И уже 19 июня в ЕГРЮЛ появилась запись, что единственный участник ООО "ДМЕ Холдинг" - Российская Федерация. "У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за "Домодедово", - передает РБК слова Ванцева. "Государство точно не может оплачивать убытки "Домодедова", потому что у него другие задачи. Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал. Государству имеет смысл развивать инфраструктуру, а не оплачивать старые долги. Поэтому нужно искать стратегического инвестора, который может это сделать", - уверен Ванцев. Он рассказал, что вел переговоры с Каменщиком о покупке авиагавани или доли в ней зимой-весной этого года. Были предложены разные варианты консолидации: покупка доли, части пакета, слияние. Ванцев также напомнил, что 12 лет назад бенефициары московских аэропортов "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" вели переговоры о создании единой управляющей компании в столичном авиаузле Переговоры между столичными аэропортами, по его мнению, могут возобновиться после того, как государство определит нового собственника аэропорта "Домодедово", заключает РБК.
https://ria.ru/20250617/domodedovo-2023389776.html
https://ria.ru/20250724/domodedovo-2031057102.html
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россия, московская область (подмосковье), виталий ванцев, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), рбк (медиагруппа), генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Виталий Ванцев, Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), РБК (медиагруппа), Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Совладелец аэропорта Внуково готов инвестировать в Домодедово, пишет РБК

РБК: совладелец аэропорта Внуково Ванцев готов инвестировать в Домодедово

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСовладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев
Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев готов инвестировать в аэропорт "Домодедово", который летом перешел в государственную собственность, следует из сообщения издания РБК.
Генпрокуратура РФ в своем иске, поданном в январе к Дмитрию Каменщику, еще одному бенефициару "Домодедово" Валерию Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы, попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации ООО "ДМЕ Холдинг".
Такси возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Домодедово работает в штатном режиме, несмотря на решение суда
17 июня, 18:00
Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". И уже 19 июня в ЕГРЮЛ появилась запись, что единственный участник ООО "ДМЕ Холдинг" - Российская Федерация.
"У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за "Домодедово", - передает РБК слова Ванцева.
"Государство точно не может оплачивать убытки "Домодедова", потому что у него другие задачи. Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал. Государству имеет смысл развивать инфраструктуру, а не оплачивать старые долги. Поэтому нужно искать стратегического инвестора, который может это сделать", - уверен Ванцев.
Он рассказал, что вел переговоры с Каменщиком о покупке авиагавани или доли в ней зимой-весной этого года. Были предложены разные варианты консолидации: покупка доли, части пакета, слияние.
Ванцев также напомнил, что 12 лет назад бенефициары московских аэропортов "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" вели переговоры о создании единой управляющей компании в столичном авиаузле
Переговоры между столичными аэропортами, по его мнению, могут возобновиться после того, как государство определит нового собственника аэропорта "Домодедово", заключает РБК.
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Глава "Домодедово" рассказал об избыточных требованиях к сотрудникам
24 июля, 10:16
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Виталий ВанцевДмитрий КаменщикДомодедово (аэропорт)РБК (медиагруппа)Генеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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