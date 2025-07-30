https://ria.ru/20250730/sovladelets-2032294460.html

Совладелец аэропорта Внуково готов инвестировать в Домодедово, пишет РБК

Совладелец аэропорта Внуково готов инвестировать в Домодедово, пишет РБК - РИА Новости, 30.07.2025

Совладелец аэропорта Внуково готов инвестировать в Домодедово, пишет РБК

Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев готов инвестировать в аэропорт "Домодедово", который летом перешел в государственную собственность, следует из... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:01:00+03:00

2025-07-30T10:01:00+03:00

2025-07-30T10:01:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

виталий ванцев

дмитрий каменщик

домодедово (аэропорт)

рбк (медиагруппа)

генеральная прокуратура рф

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032293989_0:281:3078:2012_1920x0_80_0_0_5698cd400c016f8de968a37f17eda387.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев готов инвестировать в аэропорт "Домодедово", который летом перешел в государственную собственность, следует из сообщения издания РБК. Генпрокуратура РФ в своем иске, поданном в январе к Дмитрию Каменщику, еще одному бенефициару "Домодедово" Валерию Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы, попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации ООО "ДМЕ Холдинг". Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". И уже 19 июня в ЕГРЮЛ появилась запись, что единственный участник ООО "ДМЕ Холдинг" - Российская Федерация. "У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за "Домодедово", - передает РБК слова Ванцева. "Государство точно не может оплачивать убытки "Домодедова", потому что у него другие задачи. Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал. Государству имеет смысл развивать инфраструктуру, а не оплачивать старые долги. Поэтому нужно искать стратегического инвестора, который может это сделать", - уверен Ванцев. Он рассказал, что вел переговоры с Каменщиком о покупке авиагавани или доли в ней зимой-весной этого года. Были предложены разные варианты консолидации: покупка доли, части пакета, слияние. Ванцев также напомнил, что 12 лет назад бенефициары московских аэропортов "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" вели переговоры о создании единой управляющей компании в столичном авиаузле Переговоры между столичными аэропортами, по его мнению, могут возобновиться после того, как государство определит нового собственника аэропорта "Домодедово", заключает РБК.

https://ria.ru/20250617/domodedovo-2023389776.html

https://ria.ru/20250724/domodedovo-2031057102.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, московская область (подмосковье), виталий ванцев, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), рбк (медиагруппа), генеральная прокуратура рф, происшествия