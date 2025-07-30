Совладелец аэропорта Внуково готов инвестировать в Домодедово, пишет РБК
РБК: совладелец аэропорта Внуково Ванцев готов инвестировать в Домодедово
Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев готов инвестировать в аэропорт "Домодедово", который летом перешел в государственную собственность, следует из сообщения издания РБК.
Генпрокуратура РФ в своем иске, поданном в январе к Дмитрию Каменщику, еще одному бенефициару "Домодедово" Валерию Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы, попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход Российской Федерации ООО "ДМЕ Холдинг".
Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". И уже 19 июня в ЕГРЮЛ появилась запись, что единственный участник ООО "ДМЕ Холдинг" - Российская Федерация.
"У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за "Домодедово", - передает РБК слова Ванцева.
"Государство точно не может оплачивать убытки "Домодедова", потому что у него другие задачи. Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал. Государству имеет смысл развивать инфраструктуру, а не оплачивать старые долги. Поэтому нужно искать стратегического инвестора, который может это сделать", - уверен Ванцев.
Он рассказал, что вел переговоры с Каменщиком о покупке авиагавани или доли в ней зимой-весной этого года. Были предложены разные варианты консолидации: покупка доли, части пакета, слияние.
Ванцев также напомнил, что 12 лет назад бенефициары московских аэропортов "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" вели переговоры о создании единой управляющей компании в столичном авиаузле
Переговоры между столичными аэропортами, по его мнению, могут возобновиться после того, как государство определит нового собственника аэропорта "Домодедово", заключает РБК.