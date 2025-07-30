https://ria.ru/20250730/solomentsev-2032153883.html

Виктор Соломенцев: к 2030 году настанет расцвет беспилотной авиации

Виктор Соломенцев: к 2030 году настанет расцвет беспилотной авиации - РИА Новости, 30.07.2025

Виктор Соломенцев: к 2030 году настанет расцвет беспилотной авиации

Актуальность разработок в области беспилотных систем в настоящее время трудно переоценить. Инфраструктура, которую создают для беспилотных авиационных систем... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T11:00:00+03:00

2025-07-30T11:00:00+03:00

2025-07-30T11:00:00+03:00

интервью

беспилотные авиационные системы (бас)

россия

технологии

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Актуальность разработок в области беспилотных систем в настоящее время трудно переоценить. Инфраструктура, которую создают для беспилотных авиационных систем (БАС) и для беспилотных воздушных судов (БВС), не менее важна. Одним из ведущих операторов и разработчиков в сфере аэронавигации на сегодняшний день является производственная компания "Азимут" (входит в госкорпорацию "Ростех"). О комплексе средств автоматизации полетно-информационного обслуживания "Юпитер", о совершенствовании безопасности полетов БВС, о технологии геозонирования, а также о других достижениях коллектива фирмы рассказывает РИА Новости заместитель генерального директора по научной работе и развитию компании, профессор, доктор технических наук Виктор Соломенцев. Беседовал Александр Пинчук.–Виктор Владимирович, недавно Агентство стратегических инициатив наградило вас премией за заслуги в области развития беспилотной авиации. Что вы можете рассказать о состоянии этой сферы в России на сегодняшний день и о том, как развивается инфраструктура для БАС?– Развитие сферы беспилотных технологий и инфраструктуры для обеспечения полетов беспилотных воздушных судов сегодня находится в центре внимания как отраслевых организаций, так и широкой общественности.Инфраструктура в интересах беспилотной авиации сейчас создается по большей части в рамках федерального проекта "Инфраструктура, безопасность и сертификация", который является частью национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Проект предполагает создание инфраструктуры для контроля полетов беспилотников, систем предупреждения столкновений, систем навигации и геозонирования, а также сетевой линии контроля и управления беспилотными авиационными системами (линии С2). Внедрение этих технологий позволит интегрировать беспилотные авиационные системы в общее воздушное пространство. В стране развивается сеть посадочных площадок, создается сеть научно-производственных центров. Прорабатывается вопрос введения в ближайшее время нового класса воздушного пространства – H, предназначенного для полетов беспилотных воздушных судов.В рамках федерального проекта создаются новая Единая интегрированная система планирования использования воздушного пространства и автоматизированная система "Электронный справочник аэронавигационной информации". Совершенствуется система подачи планов через сеть Интернет. Все это позволит беспилотным авиационным системам оперативно получать доступ в воздушное пространство, в режиме онлайн пользоваться цифровыми массивами высококачественных аэронавигационных данных.–Расскажите, пожалуйста, какие разработки есть у компании "Азимут"в сфере организации полетов беспилотных воздушных судов в регионах?– "Азимут" – компания с богатой историей и множеством наработок в области аэронавигации и радиоэлектроники. Предприятия, входящие теперь в контур компании, смогли не просто пережить непростые для промышленности 1990-е годы, но и сохранить опыт разработки и производства перспективных систем. Преодолеть кризис и развиваться дальше помогло в том числе вхождение в контур госкорпорации "Ростех". Сейчас "Азимут" занимает позиции ведущего российского разработчика и производителя аэронавигационных систем.Наша главная разработка в сфере БАС – это комплекс средств автоматизации полетно-информационного обслуживания "Юпитер", который предназначен для организации полетов в регионах страны и в интересах научно-производственных центров при создании летно-исследовательских центров. "Юпитер" взаимодействует с системами ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", может планировать и контролировать выполнение полета, выявлять отклонение от планов полета, выявлять беспилотные воздушные суда, которые летят без соответствующих разрешений, и выдавать информацию в системы противодействия. Кроме того, эта система позволяет выявлять потенциальные конфликтные ситуации и предупреждать столкновения между беспилотными и пилотируемыми воздушными судами, а также взаимодействовать с внешними пилотами с целью информационного обслуживания и предотвращения опасных сближений. Недавно мы успешно отработали взаимодействие "Юпитера" с АО "ГЛОНАСС" в части получения идентификационной информации, с первичными радиолокаторами, а также со средствами противодействия. Мы можем определить нарушителя и передавать информацию о летательном аппарате, неправомерно использующем воздушное пространство, в средства противодействия.Таким образом, помимо планирования и организации полетов в регионе, с помощью "Юпитера" можно обеспечить безопасность полетов, контролировать сближения, вход в запретные зоны и приближение к опасным метеорологическим явлениям, а также выявлять нарушителей и взаимодействовать с системами противодействия. Что касается научно-производственных центров, то там "Юпитер" может быть использован для организации полетов, оценки качества движения летательного аппарата, сбора статистики и других действий, необходимых при испытаниях в летно-исследовательских комплексах.Система отличается очень высокой производительностью. Ее достоинство состоит в том, что она работает на базе апробированного и сертифицированного программного обеспечения нашего комплекса "Галактика". При разработке "Юпитера" был создан веб-портал, который позволяет через веб-интерфейс получать всю информацию о полетах разным потребителям: эксплуатанту, внешнему пилоту, заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным оценивать воздушную обстановку и риски.–Какие еще работы компания ведет в интересах повышения безопасности полетов БВС?– Помимо "Юпитера", "Азимут" сейчас участвует в научно-исследовательских работах по заказу Росавиации и Минпромторга России. В рамках этих работ компания совместно с ФГУП ГосНИИ ГА и АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" разрабатывает требования и техническое задание на создание линии управления и контроля беспилотными авиационными системами (линия С2).В прошлом году мы подготовили ряд материалов, связанных с архитектурой и организацией применения линии С2. Сейчас мы совместно разрабатываем техническое задание на разработку. В нем содержатся технические характеристики, требования к качеству передачи данных, которые формируются исходя из заданного уровня безопасности полета. В этом году работа будет завершена, и все требования, критерии, связанные с характеристиками линии С2, будут представлены Росавиации.–Какие решения в сфере БАС специалисты компании планируют внедрить в интересах технологии геозонирования?– Еще один проект, который мы реализуем совместно с ГосНИИ ГА по заказу Минпромторга, – это научно-исследовательская работа "Навигация и геозонирование". Мы выполняем ту часть, которая относится к организации геозонирования, то есть обеспечиваем решение вопросов, связанных с предотвращением попадания беспилотного воздушного судна в зону полетов, в которой ему летать запрещено.Сейчас мы разрабатываем критерии, правила и эксплуатационную концепцию геозонирования для последующего представления в Минпромторг в качестве основы уже для разработки и создания системы геозонирования.–Как будет работать эта система? В чем ее значимость?– Принцип действия этой системы следующий. Организуются зоны воздушного пространства, предназначенные для полетов различных классов беспилотников. Информация о том, где каждому из них разрешено летать, должна быть предоставлена эксплуатантам и внешним пилотам в цифровом виде и запрограммирована в беспилотное воздушное судно. На основе этих данных, используя свою навигационную систему, БВС должно принимать решение о том, приближается ли оно к запретной зоне или границе зоны, выделенной ему для полета. Причем система предупреждений многоуровневая, предполагающая долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные предупреждения.Стоит также отметить, что уже в процессе выполнения полета могут появиться новые зоны ограничения или быть сняты ранее действующие ограничения. И эта информация тоже должна оперативно доводиться на беспилотник для того, чтобы он мог предпринять действия для избегания попадания во вновь возникшую запрещенную для него зону или воспользоваться той зоной, которая была ранее закрыта и теперь разрешена для полета.Эта технология очень важна с точки зрения эффективности использования воздушного пространства, безопасности полетов, а также для применения систем противодействия.–Насколько востребована в ближайшем будущем будет технология предупреждения "конфликтов"беспилотников в воздухе?– Безусловно, предупреждение столкновений – это очень важная задача. У нас в составе "Юпитера" и систем управления воздушным движением есть функция Safety Net, предназначенная для определения потенциально конфликтных ситуаций и предупреждения о них диспетчера управления воздушным движением. Для этого используются соответствующие модели, которые строят и предсказывают траекторию полета летательного аппарата, на ее основе оценивают вероятность возникновения конфликта или столкновения и, соответственно, принимают решение.Эта же информация может доводиться внешним пилотам или на БВС непосредственно для того, чтобы они принимали решение о корректировке полета для недопущения сближений и столкновений. Так работает система предупреждения столкновения наземного базирования.–Что сейчас делает "Азимут" в этом направлении?– С учетом динамики полета новых летательных аппаратов мы адаптируем нашу систему для того, чтобы реализовать такую же функцию для беспилотников. Для этого используются специальные алгоритмы на основе Калмановской фильтрации, которые позволяют с высокой точностью спрогнозировать траекторию полета летательного аппарата и оценить вероятность конфликта. Реализованный фильтр Калмана в зависимости от цели адаптируется под разные модели движения: высокодинамичные, быстро или медленно летящие цели. Такие системы, безусловно, должны быть созданы. Однако есть два ключевых вопроса. Во-первых, этой системе нужно доверять, значит, она должна быть сертифицирована. И второе – решить, кто будет оператором системы и нести ответственность за принятые решения.Как видите, перед разработчиками беспилотных систем, нашей промышленностью, космической отраслью, органами исполнительной власти стоят масштабные задачи по созданию условий для беспрепятственного развития БАС и их применению в народном хозяйстве. С учетом сроков реализации национального проекта к 2030 году будет создана вся необходимая инфраструктура и, соответственно, мы сможем говорить о расцвете беспилотной авиации.

https://ria.ru/20250708/proekt-2028006703.html

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интервью, беспилотные авиационные системы (бас), россия, технологии