https://ria.ru/20250730/sochi-2032398042.html

В Сочи семьи погибших при атаке БПЛА получат выплаты

В Сочи семьи погибших при атаке БПЛА получат выплаты - РИА Новости, 30.07.2025

В Сочи семьи погибших при атаке БПЛА получат выплаты

Семьям погибших на прошлой неделе при атаке БПЛА на Сочи выплатят по 500 тысяч рублей, тяжело пострадавшим - 200 тысяч рублей, написал в Telegram-канале глава... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:52:00+03:00

2025-07-30T15:52:00+03:00

2025-07-30T15:52:00+03:00

происшествия

сочи

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012885278_0:42:2159:1256_1920x0_80_0_0_83b75558bd31840790e1a7ec5caa4e91.jpg

СОЧИ, 30 июл - РИА Новости. Семьям погибших на прошлой неделе при атаке БПЛА на Сочи выплатят по 500 тысяч рублей, тяжело пострадавшим - 200 тысяч рублей, написал в Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин. "Семьям погибших при атаке БПЛА в Сочи направим по 500 тысяч рублей, получившим тяжелые ранения – 200 тысяч рублей, пострадавшим с легкими ранениями – 50 тысяч", - говорится в сообщении. Сотрудники администрации Адлерского района в настоящее время помогают пострадавшим получить финансовую помощь, а также восстановить в результате атаки утраченные документы. В ночь на 24 июля Сочи подвергся массированной атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате массированной атаки БПЛА на Сочи пострадали тринадцать человек, еще два человека погибли.

https://realty.ria.ru/20250730/gaz-2032380680.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, краснодарский край