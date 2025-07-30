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В Сочи семьи погибших при атаке БПЛА получат выплаты
В Сочи семьи погибших при атаке БПЛА получат выплаты - РИА Новости, 30.07.2025
В Сочи семьи погибших при атаке БПЛА получат выплаты
Семьям погибших на прошлой неделе при атаке БПЛА на Сочи выплатят по 500 тысяч рублей, тяжело пострадавшим - 200 тысяч рублей, написал в Telegram-канале глава... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:52:00+03:00
2025-07-30T15:52:00+03:00
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СОЧИ, 30 июл - РИА Новости. Семьям погибших на прошлой неделе при атаке БПЛА на Сочи выплатят по 500 тысяч рублей, тяжело пострадавшим - 200 тысяч рублей, написал в Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин. "Семьям погибших при атаке БПЛА в Сочи направим по 500 тысяч рублей, получившим тяжелые ранения – 200 тысяч рублей, пострадавшим с легкими ранениями – 50 тысяч", - говорится в сообщении. Сотрудники администрации Адлерского района в настоящее время помогают пострадавшим получить финансовую помощь, а также восстановить в результате атаки утраченные документы. В ночь на 24 июля Сочи подвергся массированной атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате массированной атаки БПЛА на Сочи пострадали тринадцать человек, еще два человека погибли.
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происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи семьи погибших при атаке БПЛА получат выплаты
Семьям погибших при атаке БПЛА в Сочи выплатят по 500 тыс руб