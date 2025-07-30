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В Словении в ДТП с участием россиянина погибли пять иностранцев - РИА Новости, 30.07.2025
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20:44 30.07.2025 (обновлено: 23:36 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/sloveniya-2032467432.html
В Словении в ДТП с участием россиянина погибли пять иностранцев
В Словении в ДТП с участием россиянина погибли пять иностранцев - РИА Новости, 30.07.2025
В Словении в ДТП с участием россиянина погибли пять иностранцев
Пять иностранных граждан погибли на северо-востоке Словении в автомобильной аварии, одним из участников которой был россиянин, передает агентство STA со ссылкой РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T20:44:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пять иностранных граждан погибли на северо-востоке Словении в автомобильной аварии, одним из участников которой был россиянин, передает агентство STA со ссылкой на правоохранителей. По данным полиции города Целе, авария произошла, когда гражданин Украины, управлявший фургоном, столкнулся с грузовиком, за рулем которого был гражданин России. По предварительной версии, причиной столкновения стало превышение скорости. Помимо пяти погибших один человек получил тяжелые травмы. Судьба россиянина не уточняется.
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в мире, словения, дтп
В мире, Словения, ДТП
В Словении в ДТП с участием россиянина погибли пять иностранцев

В Словении в ДТП с участием россиянина погибли пять человек

© Getty Images / Robert PavsicПолиция Словении
Полиция Словении - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Getty Images / Robert Pavsic
Полиция Словении. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пять иностранных граждан погибли на северо-востоке Словении в автомобильной аварии, одним из участников которой был россиянин, передает агентство STA со ссылкой на правоохранителей.
По данным полиции города Целе, авария произошла, когда гражданин Украины, управлявший фургоном, столкнулся с грузовиком, за рулем которого был гражданин России.
По предварительной версии, причиной столкновения стало превышение скорости.
Помимо пяти погибших один человек получил тяжелые травмы. Судьба россиянина не уточняется.
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В миреСловенияДТП
 
 
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