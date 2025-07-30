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В Словении в ДТП с участием россиянина погибли пять иностранцев
В Словении в ДТП с участием россиянина погибли пять иностранцев - РИА Новости, 30.07.2025
В Словении в ДТП с участием россиянина погибли пять иностранцев
Пять иностранных граждан погибли на северо-востоке Словении в автомобильной аварии, одним из участников которой был россиянин, передает агентство STA со ссылкой РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T20:44:00+03:00
2025-07-30T20:44:00+03:00
2025-07-30T23:36:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пять иностранных граждан погибли на северо-востоке Словении в автомобильной аварии, одним из участников которой был россиянин, передает агентство STA со ссылкой на правоохранителей. По данным полиции города Целе, авария произошла, когда гражданин Украины, управлявший фургоном, столкнулся с грузовиком, за рулем которого был гражданин России. По предварительной версии, причиной столкновения стало превышение скорости. Помимо пяти погибших один человек получил тяжелые травмы. Судьба россиянина не уточняется.
https://ria.ru/20250730/rebenok-2032417670.html
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в мире, словения, дтп
В Словении в ДТП с участием россиянина погибли пять иностранцев
В Словении в ДТП с участием россиянина погибли пять человек