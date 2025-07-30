https://ria.ru/20250730/shtrafy-2032249741.html

В Госдуме предложили ввести наказание за незаконные штрафы с камер

В Госдуме предложили ввести наказание за незаконные штрафы с камер - РИА Новости, 30.07.2025

В Госдуме предложили ввести наказание за незаконные штрафы с камер

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил на заключение в правительство законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T00:40:00+03:00

2025-07-30T00:40:00+03:00

2025-07-30T01:20:00+03:00

авто

ярослав нилов

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общество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил на заключение в правительство законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность для должностных лиц за незаконное привлечение владельцев автомобилей к ответственности по штрафам с камер, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменение в КоАП РФ, дополнив главу 12 новой статьей 12.35.1, предусматривающей административную ответственность должностных лиц за незаконное привлечение собственника (владельца) транспортного средства к административной ответственности, установив административный штраф", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом предусматривается штраф в размере выписанного водителю, но не менее пяти тысяч рублей, для инспекторов за вынесение постановлений, если по фото- и видеоматериалам очевидно, что нарушение водитель не совершал. Например, когда камера фиксирует чужую машину, автомобиль едет на эвакуаторе, или нарушение вызвано тенью от машины. В документах отмечается, что в настоящее время собственники транспортных средств часто получают постановления с видео, которые не соответствуют фактическому нарушению, и несмотря на это, должностные лица подписывают постановления, понимая, что большинство водителей не станет их оспаривать и просто оплатит штраф. Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей, которой устанавливается, что за направление незаконного постановления инспектор будет обязан заплатить штраф. Принятие данной инициативы, по мнению автора, защитит права автомобилистов, повысит дисциплину должностных лиц и сократит количество необоснованных штрафов. "Система фото- и видеофиксации в России постоянно развивается – как стационарная, так и нестационарная. Административные штрафы за допущенные нарушения ПДД выросли, а скидки за досрочную оплату, напротив, сократились. При этом водители сталкиваются с все новыми алгоритмами привлечения к ответственности", - сказал Нилов РИА Новости. Он напомнил, что в свое время удалось "отбиться от штрафов" за "среднюю скорость", но происходят попытки найти все новые способы пополнять региональные бюджеты, давая возможность коммерческим структурам разрабатывать, устанавливать и обслуживать комплексы фото- и видеофиксации, но при этом, нередко в ущерб принципу справедливости. "Если автовладелец по факту не нарушал правила, а его привлекают к ответственности, то в этом случае ответственность следует возложить на конкретное должностное лицо, которое недосмотрело, сознательно "закрыло глаза" на явную ошибку и не глядя подписало постановление по делу о не совершенном административном правонарушении. Другими словами, это лицо сделало все, чтобы вместо защиты законных прав и интересов автовладельца выписать штраф – а это дополнительные нервы и время для обжалования постановления", - добавил Нилов.

https://ria.ru/20250722/shtraf-2030534856.html

https://ria.ru/20240918/zakonotvorchestvo-1973426050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, ярослав нилов, госдума рф, россия, общество