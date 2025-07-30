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Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать владельцев домашних животных - РИА Новости, 30.07.2025
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03:31 30.07.2025 (обновлено: 04:27 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/shtraf-2032247924.html
Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать владельцев домашних животных
Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать владельцев домашних животных - РИА Новости, 30.07.2025
Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать владельцев домашних животных
За нарушение правил содержания домашних животных можно получить штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей, предупредил в разговоре с агентством "Прайм" юрист Тимур Харди. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T03:31:00+03:00
2025-07-30T04:27:00+03:00
общество
тимур харди
россия
животные
штрафы
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. За нарушение правил содержания домашних животных можно получить штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей, предупредил в разговоре с агентством "Прайм" юрист Тимур Харди.По его словам, правила содержания животных зафиксированы в законе N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты". Среди них — обеспечение надлежащего ухода за животным, правильное обращение с биологическими отходами, своевременное оказание ветеринарной помощи и соблюдение правил выгула."Нарушение этих правил повлечет за собой предупреждение, а при повторном нарушении — наказание в виде штрафа от 1,5 до 3 тысяч рублей для граждан", — предупредил юрист.Существуют и региональные штрафы для владельцев домашних животных. В частности, в Москве за нарушение правил выгула собак придется заплатить от 1 до 2 тысяч рублей. Такая же ответственность предусмотрена и за неубранные продукты жизнедеятельности питомца.За отсутствие прививки от бешенства у животного россиянам придется заплатить от 1 до 1,5 тысячи рублей. А за неправильное захоронение питомца — от 4 до 5 тысяч.
https://ria.ru/20250712/shtraf-2028706144.html
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общество, тимур харди, россия, животные, штрафы
Общество, Тимур Харди, Россия, Животные, Штрафы
Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать владельцев домашних животных

Юрист Харди заявил о штрафе за нарушение правил содержания домашних животных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКошка
Кошка - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. За нарушение правил содержания домашних животных можно получить штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей, предупредил в разговоре с агентством "Прайм" юрист Тимур Харди.
По его словам, правила содержания животных зафиксированы в законе N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты". Среди них — обеспечение надлежащего ухода за животным, правильное обращение с биологическими отходами, своевременное оказание ветеринарной помощи и соблюдение правил выгула.
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"Нарушение этих правил повлечет за собой предупреждение, а при повторном нарушении — наказание в виде штрафа от 1,5 до 3 тысяч рублей для граждан", — предупредил юрист.
Существуют и региональные штрафы для владельцев домашних животных. В частности, в Москве за нарушение правил выгула собак придется заплатить от 1 до 2 тысяч рублей. Такая же ответственность предусмотрена и за неубранные продукты жизнедеятельности питомца.
За отсутствие прививки от бешенства у животного россиянам придется заплатить от 1 до 1,5 тысячи рублей. А за неправильное захоронение питомца — от 4 до 5 тысяч.
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