https://ria.ru/20250730/shtraf-2032247924.html

Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать владельцев домашних животных

Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать владельцев домашних животных - РИА Новости, 30.07.2025

Россиянам рассказали, за что могут оштрафовать владельцев домашних животных

За нарушение правил содержания домашних животных можно получить штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей, предупредил в разговоре с агентством "Прайм" юрист Тимур Харди. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T03:31:00+03:00

2025-07-30T03:31:00+03:00

2025-07-30T04:27:00+03:00

общество

тимур харди

россия

животные

штрафы

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. За нарушение правил содержания домашних животных можно получить штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей, предупредил в разговоре с агентством "Прайм" юрист Тимур Харди.По его словам, правила содержания животных зафиксированы в законе N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты". Среди них — обеспечение надлежащего ухода за животным, правильное обращение с биологическими отходами, своевременное оказание ветеринарной помощи и соблюдение правил выгула."Нарушение этих правил повлечет за собой предупреждение, а при повторном нарушении — наказание в виде штрафа от 1,5 до 3 тысяч рублей для граждан", — предупредил юрист.Существуют и региональные штрафы для владельцев домашних животных. В частности, в Москве за нарушение правил выгула собак придется заплатить от 1 до 2 тысяч рублей. Такая же ответственность предусмотрена и за неубранные продукты жизнедеятельности питомца.За отсутствие прививки от бешенства у животного россиянам придется заплатить от 1 до 1,5 тысячи рублей. А за неправильное захоронение питомца — от 4 до 5 тысяч.

https://ria.ru/20250712/shtraf-2028706144.html

https://ria.ru/20250705/shtraf-2027324152.html

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общество, тимур харди, россия, животные, штрафы