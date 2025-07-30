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На Камчатке ожидаются афтершоки магнитудой до 7,5
На Камчатке ожидаются афтершоки магнитудой до 7,5 - РИА Новости, 30.07.2025
На Камчатке ожидаются афтершоки магнитудой до 7,5
Ученые в ближайшее время после землетрясения на Камчатке ожидают афтершоки с магнитудой до 7,5 и вызванные ими цунами на побережье Авачинского залива, сообщает... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:45:00+03:00
2025-07-30T13:45:00+03:00
2025-07-30T14:07:00+03:00
камчатка
происшествия
петропавловск-камчатский
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ученые в ближайшее время после землетрясения на Камчатке ожидают афтершоки с магнитудой до 7,5 и вызванные ими цунами на побережье Авачинского залива, сообщает главк МЧС по региону."Ученые пришли к выводу, что в ближайшее время ожидаются афтершоки с магнитудой до 7.5 с интенсивностью в Петропавловск-Камчатском городском округе до шести баллов и вызванные ими опасные цунами на побережье Авачинского залива", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ведомство также отметило, что, учитывая высокую магнитуду основного события и наблюдающуюся серию афтершоков, усиление сейсмичности в районе Авачинского залива не ожидается.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).Как сообщали ранее РИА Новости в службе срочных донесений Единой геофизической службы РАН, российские сейсмологи ещё 20 июля зафиксировали рост сейсмической активности равной 5 баллам на Камчатке.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html
камчатка
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Цунами на пресном Курильском озере после землетрясения на Камчатке
Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере. "Никто во время землетрясения не пострадал, разрушений зданий на кордонах нет", - сообщил Кроноцкий заповедник.
2025-07-30T13:45
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камчатка, происшествия, петропавловск-камчатский, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке ожидаются афтершоки магнитудой до 7,5
На побережье Авачинского залива ожидаются афтершоки магнитудой до 7,5