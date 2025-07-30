https://ria.ru/20250730/shok-2032351864.html

На Камчатке ожидаются афтершоки магнитудой до 7,5

На Камчатке ожидаются афтершоки магнитудой до 7,5 - РИА Новости, 30.07.2025

На Камчатке ожидаются афтершоки магнитудой до 7,5

Ученые в ближайшее время после землетрясения на Камчатке ожидают афтершоки с магнитудой до 7,5 и вызванные ими цунами на побережье Авачинского залива, сообщает... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:45:00+03:00

2025-07-30T13:45:00+03:00

2025-07-30T14:07:00+03:00

камчатка

происшествия

петропавловск-камчатский

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ученые в ближайшее время после землетрясения на Камчатке ожидают афтершоки с магнитудой до 7,5 и вызванные ими цунами на побережье Авачинского залива, сообщает главк МЧС по региону."Ученые пришли к выводу, что в ближайшее время ожидаются афтершоки с магнитудой до 7.5 с интенсивностью в Петропавловск-Камчатском городском округе до шести баллов и вызванные ими опасные цунами на побережье Авачинского залива", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ведомство также отметило, что, учитывая высокую магнитуду основного события и наблюдающуюся серию афтершоков, усиление сейсмичности в районе Авачинского залива не ожидается.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).Как сообщали ранее РИА Новости в службе срочных донесений Единой геофизической службы РАН, российские сейсмологи ещё 20 июля зафиксировали рост сейсмической активности равной 5 баллам на Камчатке.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html

камчатка

петропавловск-камчатский

сахалинская область

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Цунами на пресном Курильском озере после землетрясения на Камчатке Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере. "Никто во время землетрясения не пострадал, разрушений зданий на кордонах нет", - сообщил Кроноцкий заповедник. 2025-07-30T13:45 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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камчатка, происшествия, петропавловск-камчатский, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области