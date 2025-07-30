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В некоторых школах Свердловской области введут военную подготовку - РИА Новости, 30.07.2025
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16:36 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/shkoly-2032410648.html
В некоторых школах Свердловской области введут военную подготовку
В некоторых школах Свердловской области введут военную подготовку - РИА Новости, 30.07.2025
В некоторых школах Свердловской области введут военную подготовку
Пилотный проект по военной подготовке введут в трех школах Свердловской области, сообщил врио главы региона Денис Паслер. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:36:00+03:00
2025-07-30T16:36:00+03:00
образование
свердловская область
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Пилотный проект по военной подготовке введут в трех школах Свердловской области, сообщил врио главы региона Денис Паслер. "По видеоконференцсвязи пообщался с участниками программы "Время героев", которые проходили стажировку в Свердловской области… В качестве управленческого кейса рассматривалась задача организации начальной военной подготовки и военно-патриотического воспитания в свердловских школах… Поручил минобразу подобрать три школы в регионе, где будет запущен пилотный проект", – написал Паслер в своем Telegram-канале. Он отметил, что при формировании бюджета на следующий год будут запланированы средства для запуска проекта, а если он удастся, и его поддержат дети и родители, то курс масштабируют на весь регион. "Он (проект – ред.) предполагает оснащение школ необходимым инвентарем, организацию командных игр для школьников, встреч с ветеранами спецоперации, создание методических материалов", – уточнил врио губернатора. Президент России Владимир Путин ранее при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных компаниях.
https://ria.ru/20250724/literatura-2031240174.html
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образование, свердловская область, россия
Образование, Свердловская область, Россия
В некоторых школах Свердловской области введут военную подготовку

В трех школах Свердловской области введут пилотный проект по военной подготовке

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПервоклассники сидят за партами
Первоклассники сидят за партами - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Пилотный проект по военной подготовке введут в трех школах Свердловской области, сообщил врио главы региона Денис Паслер.
"По видеоконференцсвязи пообщался с участниками программы "Время героев", которые проходили стажировку в Свердловской области… В качестве управленческого кейса рассматривалась задача организации начальной военной подготовки и военно-патриотического воспитания в свердловских школах… Поручил минобразу подобрать три школы в регионе, где будет запущен пилотный проект", – написал Паслер в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что при формировании бюджета на следующий год будут запланированы средства для запуска проекта, а если он удастся, и его поддержат дети и родители, то курс масштабируют на весь регион.
"Он (проект – ред.) предполагает оснащение школ необходимым инвентарем, организацию командных игр для школьников, встреч с ветеранами спецоперации, создание методических материалов", – уточнил врио губернатора.
Президент России Владимир Путин ранее при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных компаниях.
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