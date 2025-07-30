https://ria.ru/20250730/shkoly-2032410648.html

В некоторых школах Свердловской области введут военную подготовку

В некоторых школах Свердловской области введут военную подготовку - РИА Новости, 30.07.2025

В некоторых школах Свердловской области введут военную подготовку

Пилотный проект по военной подготовке введут в трех школах Свердловской области, сообщил врио главы региона Денис Паслер. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:36:00+03:00

2025-07-30T16:36:00+03:00

2025-07-30T16:36:00+03:00

образование

свердловская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960535996_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61f83fe77549897a900aafddf12f2bed.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Пилотный проект по военной подготовке введут в трех школах Свердловской области, сообщил врио главы региона Денис Паслер. "По видеоконференцсвязи пообщался с участниками программы "Время героев", которые проходили стажировку в Свердловской области… В качестве управленческого кейса рассматривалась задача организации начальной военной подготовки и военно-патриотического воспитания в свердловских школах… Поручил минобразу подобрать три школы в регионе, где будет запущен пилотный проект", – написал Паслер в своем Telegram-канале. Он отметил, что при формировании бюджета на следующий год будут запланированы средства для запуска проекта, а если он удастся, и его поддержат дети и родители, то курс масштабируют на весь регион. "Он (проект – ред.) предполагает оснащение школ необходимым инвентарем, организацию командных игр для школьников, встреч с ветеранами спецоперации, создание методических материалов", – уточнил врио губернатора. Президент России Владимир Путин ранее при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных компаниях.

https://ria.ru/20250724/literatura-2031240174.html

https://ria.ru/20250623/putin-2024897960.html

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

образование, свердловская область, россия