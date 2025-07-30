https://ria.ru/20250730/shebekino-2032474360.html
В Шебекино при обстреле ВСУ пострадал мужчина
В Шебекино при обстреле ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 30.07.2025
В Шебекино при обстреле ВСУ пострадал мужчина
Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T22:06:00+03:00
2025-07-30T22:06:00+03:00
2025-07-30T22:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
украина
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg
БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В среду вечером глава области рассказал, что ВСУ обстреляли город Шебекино, повреждены 5 частных домовладений и 3 легковых автомобиля. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. "Уточнённая информация о последствиях обстрела города Шебекино. В Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями плеча и ноги. В настоящее время врачи районной больницы оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Гладков в Telegram-канале. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032273775.html
шебекино
украина
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9843a3e7912bb910e5688bff4649cdcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, украина, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Украина, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Шебекино при обстреле ВСУ пострадал мужчина
Губернатор Гладков: мужчина получил минно-взрывную травму при обстреле Шебекино