https://ria.ru/20250730/shebekino-2032474360.html

В Шебекино при обстреле ВСУ пострадал мужчина

В Шебекино при обстреле ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 30.07.2025

В Шебекино при обстреле ВСУ пострадал мужчина

Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T22:06:00+03:00

2025-07-30T22:06:00+03:00

2025-07-30T22:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

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белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В среду вечером глава области рассказал, что ВСУ обстреляли город Шебекино, повреждены 5 частных домовладений и 3 легковых автомобиля. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. "Уточнённая информация о последствиях обстрела города Шебекино. В Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями плеча и ноги. В настоящее время врачи районной больницы оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Гладков в Telegram-канале. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032273775.html

шебекино

украина

белгородская область

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происшествия, шебекино, украина, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины