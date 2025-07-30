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В Шебекино при обстреле ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 30.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:06 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/shebekino-2032474360.html
В Шебекино при обстреле ВСУ пострадал мужчина
В Шебекино при обстреле ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 30.07.2025
В Шебекино при обстреле ВСУ пострадал мужчина
Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T22:06:00+03:00
2025-07-30T22:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
украина
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В среду вечером глава области рассказал, что ВСУ обстреляли город Шебекино, повреждены 5 частных домовладений и 3 легковых автомобиля. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. "Уточнённая информация о последствиях обстрела города Шебекино. В Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями плеча и ноги. В настоящее время врачи районной больницы оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Гладков в Telegram-канале. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032273775.html
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происшествия, шебекино, украина, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Украина, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Шебекино при обстреле ВСУ пострадал мужчина

Губернатор Гладков: мужчина получил минно-взрывную травму при обстреле Шебекино

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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В среду вечером глава области рассказал, что ВСУ обстреляли город Шебекино, повреждены 5 частных домовладений и 3 легковых автомобиля. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал.
"Уточнённая информация о последствиях обстрела города Шебекино. В Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями плеча и ноги. В настоящее время врачи районной больницы оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Гладков в Telegram-канале.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноУкраинаБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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