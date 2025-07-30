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В сети ресторанов Rostic's произошел кратковременный сбой - РИА Новости, 30.07.2025
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20:44 30.07.2025 (обновлено: 20:50 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/sboy-2032467343.html
В сети ресторанов Rostic's произошел кратковременный сбой
В сети ресторанов Rostic's произошел кратковременный сбой - РИА Новости, 30.07.2025
В сети ресторанов Rostic's произошел кратковременный сбой
Кратковременной сбой произошел в работе ИТ-инфраструктуры сети ресторанов Rostic's, его исправляют, заказ пока можно оформить непосредственно в заведении,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T20:44:00+03:00
2025-07-30T20:50:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кратковременной сбой произошел в работе ИТ-инфраструктуры сети ресторанов Rostic's, его исправляют, заказ пока можно оформить непосредственно в заведении, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."В нашей сети произошел кратковременный сбой в работе ИТ-инфраструктуры. Совсем скоро мы все исправим, делаем для этого все возможное. Надеемся на ваше понимание. Все наши рестораны работают. Заказ можно оформить непосредственно в заведении", - сообщили в компании.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В сети ресторанов Rostic's произошел кратковременный сбой

Сеть Rostic's сообщила о кратковременном сбое в работе ИТ-инфраструктуры

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРесторан Rostics
Ресторан Rostics - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Ресторан Rostics. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кратковременной сбой произошел в работе ИТ-инфраструктуры сети ресторанов Rostic's, его исправляют, заказ пока можно оформить непосредственно в заведении, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"В нашей сети произошел кратковременный сбой в работе ИТ-инфраструктуры. Совсем скоро мы все исправим, делаем для этого все возможное. Надеемся на ваше понимание. Все наши рестораны работают. Заказ можно оформить непосредственно в заведении", - сообщили в компании.
Вкусвилл - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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