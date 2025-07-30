https://ria.ru/20250730/sboy-2032467343.html

В сети ресторанов Rostic's произошел кратковременный сбой

В сети ресторанов Rostic's произошел кратковременный сбой - РИА Новости, 30.07.2025

В сети ресторанов Rostic's произошел кратковременный сбой

Кратковременной сбой произошел в работе ИТ-инфраструктуры сети ресторанов Rostic's, его исправляют, заказ пока можно оформить непосредственно в заведении,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T20:44:00+03:00

2025-07-30T20:44:00+03:00

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происшествия

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кратковременной сбой произошел в работе ИТ-инфраструктуры сети ресторанов Rostic's, его исправляют, заказ пока можно оформить непосредственно в заведении, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."В нашей сети произошел кратковременный сбой в работе ИТ-инфраструктуры. Совсем скоро мы все исправим, делаем для этого все возможное. Надеемся на ваше понимание. Все наши рестораны работают. Заказ можно оформить непосредственно в заведении", - сообщили в компании.

https://ria.ru/20250730/vkusvill-2032333532.html

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2025

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происшествия, россия