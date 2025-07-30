https://ria.ru/20250730/sberbank--2032314331.html

Сбербанк окажет помощь клиентам, пострадавшим на Камчатке и Курилах

Сбербанк окажет помощь клиентам, пострадавшим на Камчатке и Курилах - РИА Новости, 30.07.2025

Сбербанк окажет помощь клиентам, пострадавшим на Камчатке и Курилах

Сбербанк в рамках программы по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях окажет необходимую помощь заемщикам, пострадавшим в результате землетрясения на... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T11:48:00+03:00

2025-07-30T11:48:00+03:00

2025-07-30T11:48:00+03:00

камчатка

курильские острова

сахалинская область

елена семенова

сбербанк россии

сбер

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сбербанк в рамках программы по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях окажет необходимую помощь заемщикам, пострадавшим в результате землетрясения на Камчатке и Курильских островах, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "В рамках действующей программы "Сбера" по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях банком будет оказана необходимая помощь заемщикам, пострадавшим в результате землетрясения на Камчатке и Курильских островах", - сказано в сообщении. Отмечается, что клиентам, которым необходима помощь, банк проведет реструктуризацию кредитов - работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально. "Выбор программы урегулирования задолженности зависит от вида кредитов, суммы задолженности и необходимого объема и сроков поддержки", - уточнили в банке. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. Ранее в среду начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова сообщила РИА Новости, что два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 с разницей в 20 минут произошли в среду у побережья Курил.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html

камчатка

курильские острова

сахалинская область

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камчатка, курильские острова, сахалинская область, елена семенова, сбербанк россии, сбер, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области