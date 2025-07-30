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Сбербанк окажет помощь клиентам, пострадавшим на Камчатке и Курилах - РИА Новости, 30.07.2025
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11:48 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/sberbank--2032314331.html
Сбербанк окажет помощь клиентам, пострадавшим на Камчатке и Курилах
Сбербанк окажет помощь клиентам, пострадавшим на Камчатке и Курилах - РИА Новости, 30.07.2025
Сбербанк окажет помощь клиентам, пострадавшим на Камчатке и Курилах
Сбербанк в рамках программы по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях окажет необходимую помощь заемщикам, пострадавшим в результате землетрясения на... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:48:00+03:00
2025-07-30T11:48:00+03:00
камчатка
курильские острова
сахалинская область
елена семенова
сбербанк россии
сбер
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сбербанк в рамках программы по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях окажет необходимую помощь заемщикам, пострадавшим в результате землетрясения на Камчатке и Курильских островах, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "В рамках действующей программы "Сбера" по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях банком будет оказана необходимая помощь заемщикам, пострадавшим в результате землетрясения на Камчатке и Курильских островах", - сказано в сообщении. Отмечается, что клиентам, которым необходима помощь, банк проведет реструктуризацию кредитов - работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально. "Выбор программы урегулирования задолженности зависит от вида кредитов, суммы задолженности и необходимого объема и сроков поддержки", - уточнили в банке. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. Ранее в среду начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова сообщила РИА Новости, что два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 с разницей в 20 минут произошли в среду у побережья Курил.
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камчатка, курильские острова, сахалинская область, елена семенова, сбербанк россии, сбер, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Курильские острова, Сахалинская область, Елена Семенова, Сбербанк России, Сбер, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Сбербанк окажет помощь клиентам, пострадавшим на Камчатке и Курилах

Сбербанк окажет помощь заемщикам, пострадавшим на Камчатке и Курилах

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
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© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сбербанк в рамках программы по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях окажет необходимую помощь заемщикам, пострадавшим в результате землетрясения на Камчатке и Курильских островах, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"В рамках действующей программы "Сбера" по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях банком будет оказана необходимая помощь заемщикам, пострадавшим в результате землетрясения на Камчатке и Курильских островах", - сказано в сообщении.
Отмечается, что клиентам, которым необходима помощь, банк проведет реструктуризацию кредитов - работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально.
"Выбор программы урегулирования задолженности зависит от вида кредитов, суммы задолженности и необходимого объема и сроков поддержки", - уточнили в банке.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. Правительство Сахалинской области сообщало, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
Ранее в среду начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова сообщила РИА Новости, что два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 с разницей в 20 минут произошли в среду у побережья Курил.
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КамчаткаКурильские островаСахалинская областьЕлена СеменоваСбербанк РоссииСберЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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