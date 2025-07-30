Рейтинг@Mail.ru
В МИД отреагировали на слова Трампа о возможных санкциях - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 30.07.2025 (обновлено: 15:00 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/sanktsii-2032380737.html
В МИД отреагировали на слова Трампа о возможных санкциях
В МИД отреагировали на слова Трампа о возможных санкциях - РИА Новости, 30.07.2025
В МИД отреагировали на слова Трампа о возможных санкциях
Против России и ее партнеров введено столько санкций, что новые угрозы по этой теме уже стали рутиной, заявила официальный представитель российского МИД Мария... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:55:00+03:00
2025-07-30T15:00:00+03:00
россия
мария захарова
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Против России и ее партнеров введено столько санкций, что новые угрозы по этой теме уже стали рутиной, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Против России, против наших международных партнеров уже объявлено такое беспрецедентное количество санкций, всевозможных других ограничений, нелегитимных, что по большому счету угрозы новых рестрикций стали просто какой-то рутиной", - сказала Захарова на брифинге в среду.Ранее президента США Дональд Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня", отметив, что намерен ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине, но не уверен, подействуют ли они на Россию.
https://ria.ru/20250730/tramp-2032288134.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова, дональд трамп, сша
Россия, Мария Захарова, Дональд Трамп, США
В МИД отреагировали на слова Трампа о возможных санкциях

МИД РФ: угрозы новых санкций против России уже стали рутиной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Против России и ее партнеров введено столько санкций, что новые угрозы по этой теме уже стали рутиной, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Против России, против наших международных партнеров уже объявлено такое беспрецедентное количество санкций, всевозможных других ограничений, нелегитимных, что по большому счету угрозы новых рестрикций стали просто какой-то рутиной", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Ранее президента США Дональд Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня", отметив, что намерен ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине, но не уверен, подействуют ли они на Россию.
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В США спрогнозировали, как сделка Трампа с ЕС отразится на России
Вчера, 09:33
 
РоссияМария ЗахароваДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала