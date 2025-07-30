https://ria.ru/20250730/sanktsii-2032380737.html

В МИД отреагировали на слова Трампа о возможных санкциях

В МИД отреагировали на слова Трампа о возможных санкциях - РИА Новости, 30.07.2025

В МИД отреагировали на слова Трампа о возможных санкциях

Против России и ее партнеров введено столько санкций, что новые угрозы по этой теме уже стали рутиной, заявила официальный представитель российского МИД Мария... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:55:00+03:00

2025-07-30T14:55:00+03:00

2025-07-30T15:00:00+03:00

россия

мария захарова

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Против России и ее партнеров введено столько санкций, что новые угрозы по этой теме уже стали рутиной, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Против России, против наших международных партнеров уже объявлено такое беспрецедентное количество санкций, всевозможных других ограничений, нелегитимных, что по большому счету угрозы новых рестрикций стали просто какой-то рутиной", - сказала Захарова на брифинге в среду.Ранее президента США Дональд Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине "начинается сегодня", отметив, что намерен ввести импортные пошлины в случае отсутствия сделки по Украине, но не уверен, подействуют ли они на Россию.

https://ria.ru/20250730/tramp-2032288134.html

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россия, мария захарова, дональд трамп, сша